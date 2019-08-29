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29.08.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые вывели острые помидоры

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Сразу несколько новых овощных сортов передали новосибирские селекционеры на госиспытания. Среди них базилик "Яшка-цыган", высокоурожайные огурцы  "Богатая грядка" и томат "Памяти Губко", названный в честь селекционера Валентины Губко, работавшей над выведением этого сорта и многих других.

Как рассказали в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН, эти помидоры предназначены для посадки в открытом грунте.

Первые плоды томата "Памяти Губко" относительно крупные и достигают веса в 250 граммов, а последующий урожай чуть мельчает. По мнению специалистов Сибирского НИИ растениеводства и селекции, крупные помидоры можно использовать для приготовления салатов, а затем выращивать урожай на засолку.

Фото: iStock
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- Необычность этого сорта во вкусе, он имеет легкую, я бы сказала, пикантную "остринку", ощущение, словно его чуть-чуть поперчили, - отмечает заведующий лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля СибНИИРС, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Штайнерт.

Название нового сорта огурцов действительно отражает его главную особенность - высокую урожайность. Огородники могут получить до 9 килограммов плодов с квадратного метра, к тому же, сорт устойчив к бактериозу и обладает отличными вкусовыми качествами. Их также удобно консервировать за счет того, что длина плодов не превышает 9-10 сантиметров.

Базилик "Яшка-цыган", как объясняют специалисты, получил свое название за густо-фиолетовый цвет листьев. Его отличает насыщенный аромат и послевкусие душистого горошка. "Яшка" может стать не только гармоничной приправой в салат, но и защитит огурцы от паутинного клеща, если высадить этот базилик в той же теплице.

Сейчас новинкам предстоит подтвердить заявленные характеристики в ходе сортоиспытаний, тогда они будут включены в государственный реестр сортов. После чего их можно будет искать на прилавках магазинов, торгующих семенами, рассказали в ИЦиГ СО РАН, добавив, что если в случае с огурцами и помидорами этот процесс занимает обычно два года, то базилик "Яшка-цыган" имеет все шансы выйти на рынок уже в феврале.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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