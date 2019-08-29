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29.08.2019 14:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жизнь налаживается

Пострадавшим от паводка помогут решить жилищный вопрос
Текст: Иван Шульгин
Жители территорий, пострадавших от паводка, будут получать до конца года компенсацию за найм жилья. Такое решение принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Как сообщили в правительстве региона, продолжаются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В настоящее время всеми учреждениями социальной защиты населения ведется прием документов на выдачу свидетельств. Приняты документы от 3 692 семей. Оформлены свидетельства 1 320 семьям на сумму 3,63 млрд рублей. Оплата произведена по 90 свидетельствам на сумму 250,1 млн рублей.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
В Иркутской области назвали число пострадавших от паводков

Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 45 788 граждан. За частично утраченное имущество по 50 тыс. рублей на человека получили 5 940 человек, за полностью утраченное по 100 тыс. рублей - 16 756.

Единовременное пособие в размере 1 млн рублей выплачено 18 семьям погибших (умерших) в результате ЧС. Единовременное пособие получили и жители, получившие в результате ЧС вред здоровью. 98 человек получили пособие за легкий вред здоровью (по 200 тыс. рублей), 21 человек - за вред средней тяжести (по 400 тыс. рублей), 6 человек - тяжкий вред (по 400 тыс. рублей).

Завершается работа по признанию пострадавших жилых помещений непригодными для проживания и пострадавших многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. К 1 сентября 2019 года будет определен окончательный ущерб, причиненный в результате наводнения.

Кроме того, губернатором Иркутской области принято решение, что абсолютно все люди, лишившиеся жилья из-за наводнения, получат дома или квартиры: независимо от того, единственное ли это жилье или они имеют доли в другом. Решено, что средства на эти цели будут направлены из областного бюджета. Однако в вопросе приобретения жилья для всех потерявших его в результате наводнения регион рассчитывает на помощь из федерального бюджета.

Всем людям, получающим жилищные сертификаты, предоставляется право выбора - либо оставаться по прежнему месту жительства, либо выбирать другие населенные пункты. Также Правительство РФ приняло решение, что свидетельства на приобретение жилья действуют на всей территории РФ.

По поручению вице-премьера, главы Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко Правительством Иркутской области определен единый государственный заказчик для строительства и капитального ремонта жилья, социальных объектов, инженерно-технических сооружений, обустройства дорог - ГКУ "Служба заказчика Иркутской области". Служба осуществляет прием от граждан заявлений на строительство жилых помещений взамен утраченных.

Кстати

Во время наводнения произошло подтопление 10 890 жилых домов (17 370 помещений). При этом полностью уничтожено водой 1 393 дома, под снос, как неподлежащие восстановлению, пойдут более 4 191 дом (5 143 помещения). 3 846 домов (4 977 помещений) планируется капитально отремонтировать.

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