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29.08.2019 12:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Предпринимателям из Тулуна начнут выдавать займы

Текст: Иван Шульгин
С 26 августа в Тулуне работает консультационный центр для предпринимателей, куда входят специалисты министерства экономического развития Иркутской области, представители институтов развития региона и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

За это время к ним обратились около 200 предпринимателей из территорий, пострадавших от паводка. Специалисты помогают им подготовить документы получения субсидий и других мер поддержки.

- С 30 августа такой же консультационный центр открывается в Нижнеудинске, - отметила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.

В настоящее время муниципальные образования формируют заявки на получение средств субсидий, много вопросов поступает по предоставлению субсидий на оборотные средства. Сейчас совместно с Фондом развития моногородов прорабатывается вопрос по предоставлению беспроцентных займов, в том числе на приобретение оборотных средств.

Фото: Пресс-служба администрации г. Иркутска
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Замминистра пояснила, что отработаны предложения субъектов малого и среднего предпринимательства по направлениям поддержки, связанным с арендой помещений, ремонтом основных средств и оборудования. В постановление правительства Иркутской области, утверждающее положение о предоставлении субсидий, внесены изменения, включающие данные направления.

- В консультационном центре мы рассказываем о мерах поддержки, которые могут получить пострадавшие от паводка предприниматели. В частности, Фонд микрокредитования начал оказывать такие консультационные услуги уже с прошлой недели, в течение ближайших двух недель мы будем работать в режиме полного рабочего дня, включая выходные, - отметила директор Фонда микрокредитования Ольга Мосина. - Наши специалисты имеют с собой бланки документов - те предприниматели, у которых нет оргтехники, могут заполнить бланки здесь.

30 августа будут выданы первые займы.

- Мы уверены, что количество предпринимателей, которые обратятся за помощью, будет расти. Предприниматели уже оценили оказываемую им организационную поддержку, - отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Андрей Капитонов.

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