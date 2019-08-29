Сибирский тракт станет основой пилотного проекта по развитию автотуризма

Омская область стала одним из инициаторов проекта "Сибирский тракт" - приоритетного в сфере российского внутреннего туризма. В Европе треть доходов отрасли приносят путешественники на автомобилях. Сибиряки тоже делают на это ставку.

Например, через Тюкалинский район Омской области ежесуточно проезжает пятнадцать тысяч автомобилей - и это больше, чем жителей райцентра. Как минимум десять процентов потока местные власти намерены вовлечь в сферу туристических услуг, предлагая гостям задержаться, чтобы отдохнуть, перекусить, переночевать, посетить музеи, узнать что-то новое и продолжить путь. Условия для этого есть: четыре года назад в Тюкалинске было всего две гостиницы, а теперь их уже восемь.

Именно Тюкалинск стал центром развития автомобильного туризма в Омской области. Здесь уже в третий раз прошел межрегиональный форум "Сибирский тракт: реалии, потенциал, бизнес-интересы", в котором приняли участие представители семи регионов. Эксперты обсудили главную проблему - инфраструктурную.

- Специалисты предлагают два варианта инфраструктуры. Первый - это создание в регионах крупных типовых туркомплексов, вокруг которых будут формироваться радиальные маршруты. Второй вариант - объединение в стандартную систему уже имеющихся мотелей и кемпингов с последующей доработкой сервиса, благоустройством, поиском инвесторов для строительства новых объектов, - пояснила корреспонденту "РГ" заведующая кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса института дизайна и технологий Омского государственного технического университета Евгения Кулагина. - Но, думаю, делать явный крен в ту или иную сторону смысла нет. Логичнее развивать параллельно обе системы. А рынок все расставит по своим местам.

Между тем предприниматели, на которых ложится основной груз затрат на развитие инфраструктуры (хотя рентабельными такие объекты становятся далеко не сразу), рассчитывают на налоговые преференции.

- Мы строим гостиничный комплекс в районе знаменитого озера Чаны - автозаправки, магазин, кафе, санблоки. Инвестиции превышают 350 миллионов рублей, окупятся они не раньше чем через десять лет. При этом не предусмотрено ни льгот, ни налоговых каникул, и приходится рассчитывать только на себя. Здесь есть, о чем подумать законодателям, - поделился проблемой калачинский предприниматель Владимир Куратов.

В действующем гостинично-сервисном калачинском комплексе "Омич", ежедневно пропускающем три сотни грузовиков и легковых автомобилей, трудоустроено более двухсот человек. Здесь останавливаются путешественники не только из других российских регионов, но и из Китая, Германии, Италии, Франции. Семьдесят процентов туристов - семьи с детьми. Правда, большинство из них не имеет представления, что Сибирский тракт - это не только дорога, но и весьма интересный с исторической и культурной точек зрения маршрут.

- Проблема в том, что на дороге практически не встретишь указателей. В Европе в этом смысле все продумано, не заблудишься. Едешь и видишь, что тебя ждет за поворотом - кафе, гостиница, старинная церковь, заповедник, колесо обозрения, - поделился соображениями с корреспондентом "РГ" мотоциклист с двадцатилетним стажем Сергей Андреев. - И нам тоже надо ставить такие ориентиры.

По словам директора ассоциации "Сибирский тракт" Леонида Рыженко, важно не только создать единую карту для автотуристов, но и разработать систему бонусов, которые можно накапливать и использовать на всем протяжении маршрута.

- Для этого уже формируется доступная мобильная и понятная путешественникам единая система поиска, включающая не только интерактивную карту, но и информацию о событиях, происходящих в городах и поселках по пути следования, - пояснил руководитель рабочей группы по развитию автотуризма в России при экспертном совете Госдумы Сергей Лобарев. - Тракт может дать импульс и другим отраслям, в том числе машиностроению. Например, когда начнет расти спрос на автодома и трейлеры, почему бы не наладить их отечественное производство.

Все эти предложения войдут в долгосрочную программу развития автотуризма в России. Осенью проект "Сибирский тракт" представят в Совете Федерации.

Справка "РГ"

Сибирский тракт - дорога от Москвы к границам Китая длиной одиннадцать тысяч километров, построенная в соответствии с царским указом 1689 году, в развитие Нерчинского торгового договора между Русским царством и Империей Цин. Непосредственно обустройство тракта началось в 1730 году, а закончилось в середине девятнадцатого века. Самая длинная дорога в мире дала жизнь многочисленным новым городам и поселкам.

По Сибирскому тракту проходили Великий чайный и Великий кандальный пути, переезжали переселенцы. Однако к концу девятнадцатого века он перестал удовлетворить растущие транспортные потребности Российского государства. Правительство приняло решение о сооружении железнодорожного Транссиба, и Сибирский тракт утратил свое торговое значение.