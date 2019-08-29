Ученые выяснили, как "разоблачить" рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы является одной из самых опасных форм онкологии, при которой, в среднем, только девять процентов пациентов выживают спустя пять лет после постановки диагноза.

Одна из причин этого заключается в том, что раковые клетки поджелудочной железы способны "вырываться из опухоли" и быстро попадать в кровоток. К тому времени, как онкологию удается обнаружить, опухоль уже достаточно сильно распространяется в организме.

Ученые из Гарварда, Бостонского университета и Пенсильванского университета пришли к выводу, что злокачественные опухоли поджелудочной железы, по-видимому, почти полностью лишены кровеносных сосудов. Это не позволяет лекарствам от рака достигать образования, передает Medicalxpress.

Специалисты смогли частично раскрыть механизм такой неуязвимости. Оказалось, что опухолевые клетки проникают в близлежащие кровеносные сосуды, разрушают выстилающие их эндотелиальные клетки и заменяют их опухолевой структурой.

Процесс, вероятно, обусловлен взаимодействием между белковым рецептором ALK7 и содержащимся в раковых клетках поджелудочной железы белком Activin.

- Наше исследование демонстрирует, что особенно важно "спасать" сосудистую систему перед непосредственно лечением рака поджелудочной железы, потому как заболевание активно разрушает единственный путь доставки лекарств к метастатическим опухолям, - отметили специалисты.