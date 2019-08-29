В Барнауле ввели "альтернативный" тариф на тепло

Барнаул стал вторым городом в Алтайском крае, где тарифы на тепловую энергию будут рассчитывать по-новому. С 8 августа этого года столица Алтайского края перешла на метод альтернативной котельной, или ценовой зоны при расчете стоимости теплоснабжения для населения. Чего ждать барнаульцам от этого новшества? Не вырастут ли у горожан расходы на отопление в предстоящем сезоне?

- Резкого роста цены за услуги теплоснабжения не произойдет, - заверил корреспондента "РГ" начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Александр Катнов. - После перехода Барнаула в ценовую зону действующий тариф отменят, а для единой теплоснабжающей организации установят предельный тариф, который будет вводиться постепенно, в течение десяти лет.

При этом, по словам Александра Катнова, уже в ближайшие два-три года барнаульцы должны получить более надежное и качественное теплоснабжение. Именно на это нацелен метод альтернативной котельной. Сегодня коммунальная инфраструктура города находится в удручающем состоянии, от чего страдает качество услуг населению. По данным генерирующей компании, общий износ теплосетей в Барнауле достигает 88 процентов, тепловых пунктов - 98 процентов. По нормативам нужно ежегодно капитально ремонтировать около трех процентов сетей, а для Барнаула это примерно 43 километра. Но в городе ежегодно перекладывают только тринадцать километров. В региональном и муниципальном бюджетах нет на это средств. Частные компании тоже не торопятся вкладывать в коммунальную инфраструктуру миллиардные инвестиции, возврат которых никто не гарантирует.

- Поэтому очень важно создать условия для привлечения частных инвестиций, - подчеркивает Александр Катнов. - Переход в ценовую зону позволяет это сделать. Заключив с муниципалитетом долгосрочное соглашение, единая теплоснабжающая организация может вложить в обновление инфраструктуры сразу большой объем средств, которые будут возвращаться за счет плавного роста тарифов в течение последующих десяти лет. Таким образом, инвестор гарантирует вложения в модернизацию теплосетей, а власти и потребители, в свою очередь, гарантируют ему возврат вложенных средств.

Метод назвали альтернативной котельной, так как предельный уровень тарифа на тепловую энергию рассчитывают по стоимости новой котельной, которую потребители теоретически могут построить, чтобы не пользоваться централизованным отоплением. Дороже продавать тепло нельзя.

- Преимущество этого метода - в стабильности, которую он дает и энергетикам, и потребителям. Ведь, помимо механизма привлечения инвестиций в отрасль, он страхует население от резких и непредсказуемых изменений тарифа, - пояснила директор по тарифообразованию генерирующей компании Екатерина Косогова.

Генерирующая компания планирует вложить около 5,5 миллиарда рублей в обновление теплосетей в ближайшие три года. Правда, ни предельный тариф, ни график ежегодного повышения цен на тепло в городе еще не утверждены. Скорее всего, на новую схему расчетов с тепловиками в краевом центре перейдут с начала 2020 года. Модернизация инфраструктуры позволит ресурсоснабжающей организации оптимизировать затраты и снизить потери, поэтому она сможет уложиться в установленный постепенный рост тарифов. "В Барнауле для применения этого метода достаточно действующего тарифа.

В дальнейшем он будет индексироваться на уровень официальной инфляции - примерно плюс два процента в год", - подтвердили в генерирующей компании.

К началу 2020 года региональное управление по госрегулированию цен и тарифов определит предельный уровень тарифа на тепло в Барнауле, к которому постепенно предстоит прийти. Затем администрация города должна согласовать с теплоснабжающей организацией график ежегодного повышения размера оплаты, который позволит дойти до этой отметки.

Но пока в Барнауле действуют ранее утвержденные расценки, по которым горожане будут платить до конца этого года. Более того, в августе тариф даже немного снизился. После очередного планового повышения, которое произошло 1 июля, отопление стало стоить 1 902,9 рубля за гигакалорию вместо 1 858,3. А с 1 августа тариф снизили до 1 897,98 рубля. По словам Александра Катнова, это произошло в результате консультаций с антимонопольной службой, которая разъяснила правоприменительную практику некоторых законодательных актов. "Это позволило нам снизить тариф, чтобы он был установлен законодательно точно", - отметил он.

Напомним, что первым городом в России, который перешел на метод альтернативной котельной, стал Рубцовск Алтайского края. Энергетики вложили в перестройку и модернизацию системы теплоснабжения около двух миллиардов рублей. Это позволило проводить отопительные сезоны без сбоев. При этом резкого роста тарифов не произошло.

С 1 января 2019 года, когда Рубцовск перешел на новый метод, стоимость тепловой энергии для горожан увеличилась на 1,69 процента - в связи с ростом ставки НДС. А с 1 июля цена одной гигакалории тепла выросла с 2 039,24 до 2 123,69 рубля, то есть на 4,14 процента, что ниже установленной для Алтайского края предельной планки роста тарифов в 4,8 процента. По соглашению администрации Рубцовска с единой теплоснабжающей организацией, в ближайшие десять лет цена на тепло будет меняться только на официальный уровень инфляции.

Справка РГ

По данным управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, максимальный уровень тарифов на теплоснабжение в регионе зафиксирован в тринадцати сельских населенных пунктах, где они превышают 3 000 рублей за гигакалорию.

Еще в 180 сельсоветах плата граждан за тепло колеблется от 2 500 до 3 000 рублей.