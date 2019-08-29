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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заколдованное место

В Новосибирске в очередной раз перенесли сроки сдачи долгостроя, который не могут завершить уже 12 лет
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 192(7950)
О новосибирском недострое по адресу улица Тульская, 80-82 за долгие годы где-то только ни говорили - в коридорах власти, в судах, на пикетах и голодовках, в СМИ. В 2019 году тон этих разговоров стал как никогда оптимистичным: в региональном правительстве дважды объявляли, что до конца года долгострой непременно завершат. Однако на днях сроки сдачи многострадального объекта вновь перенесли - на 2020 год.
Сегодня найти желающих приобрести жилье в доме на Тульской почти нереально Фото: Татьяна Кравченко/РГ Сегодня найти желающих приобрести жилье в доме на Тульской почти нереально Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Сегодня найти желающих приобрести жилье в доме на Тульской почти нереально Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Комплекс жилых секций в Кировском районе Новосибирска начали строить в 2005-м и должны были сдать в 2007 году. Но не сдали. В 2011-м стройку попытались реанимировать - получив участок земли в обмен на обязательство завершить объект, застройщиком на Тульской стала компания "Баутехник-Т". Спустя год она наняла генподрядчика - "Стройсервис", умудрившегося удвоить количество обманутых дольщиков. Если пострадавшие первой волны - 190 человек - хотя бы смогли переоформить свои паи на договоры долевого участия и попасть под защиту закона, то вторая волна приобретала квартиры напрямую у генподрядчика по предварительным договорам. И у 178 человек, уже проигравших все суды, вообще нет никаких прав на купленную жилплощадь.

Ждет ли Новосибирскую область обвал строительного рынка

К 2016 году застройщик разорвал договор с генподрядчиком, обладатели предварительных договоров начали отстаивать свои права, дойдя в итоге до голодовок, а строительство так и не было завершено. Хотя, отметим, "Баутехник" свои преференции "спасателя" реализовал - на полученном участке рядом с недостроем появилась благополучно заселенная многоэтажка.

Следующая попытка оживить "замороженный" объект была предпринята в 2017-м, о чем "РГ" написала (выпуск "Экономики Сибири" от 06.07.2017), надеясь, что бедам дольщиков спустя год настанет конец. А все потому, что благодаря новому областному закону о масштабных инвестиционных проектах на достройку нашлось шестьдесят миллионов рублей (правда, по смете требовалось в десять раз больше, но все же лучше, чем ничего). Их направил все тому же застройщику инвестор, взамен получив от мэрии участок земли под строительство другого объекта. Добавив еще двадцать миллионов рублей, дополнительно собранных с дольщиков, на площадку пригласили нового генподрядчика - СМУ-9. И он развернул работы. Срок договора генподряда заканчивается в 2019 году - в 2017-м казалось, что этого для завершения объекта хватит с запасом. Но, как выяс-нилось на днях, не хватило.

На запрос "РГ" замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков ответил, что 14 августа застройщик заявил о переносе сроков сдачи объекта в эксплуатацию на первое полугодие 2020-го. Причина - низкие темпы продажи квартир по договорам долевого участия. Проще говоря, на достройку не хватает денег. И это вполне ожидаемо - огромных усилий, в том числе со стороны власти, стоило найти генподрядчика для печально известного дома. А уж найти толпы желающих купить в нем квартиры и вовсе почти нереально.

Фото: iStock
У регионов появится новая возможность завершения долгостроев

В минстрое причину низких темпов реализации квартир видят в отсутствии аккредитации в банках у генподрядчика и застройщика. То есть квартиру в этом доме нельзя купить в ипотеку: банки не очень-то верят в завершение строительства, которое растянулось на пятнадцать лет. Переубедить их минстрой намерен на специально собранном совещании - надо сказать, не первом. Еще в 2017 году тогдашний глава регионального министерства заявлял о готовности лично вести переговоры с банками. Очевидно, это не помогло. "Мы слышим одно и то же на протяжении многих лет, а ситуация не меняется, - говорят дольщики. - Не удивимся, если стройку не закончат и в 2020-м, сроки уже переносили тысячу раз".

Между тем

Несмотря на стремление федеральных и региональных властей искоренить проблему недостроев, в редакцию "РГ" часто обращаются обманутые дольщики, которые так и не получили никакой помощи от государства. Например, 75-летняя Нина Лазарева из Новосибирска в 1999 году внесла в корпорацию "Стайлинг" сумму на приобретение трехкомнатной квартиры. Деньги похитил президент этой корпорации Валерий Гаврилов. В 2002 году его осудили за мошенничество, в 2003-м суд взыскал с него 808 тысяч рублей в пользу Нины Лазаревой. Однако получить их пострадавшей так и не удалось. Исполнительное производство шло одиннадцать лет, и в 2014 году судебные приставы обнаружили, что Валерий Гаврилов (фирма которого была зарегистрирована в кипрском оффшоре) скончался в интернате для престарелых в городе Оби еще в 2011-м. Имущества у него не осталось, наследников тоже. Нина Лазарева в полном отчаянии.

Она верит, что Гаврилов жив, ведь в обском интернате не обнаружилось ни его истории болезни, ни записей о захоронении, а в справке о смерти, выданной загсом, перепутаны даты: смерть была зарегистрирована на три дня раньше, чем фактически наступила. Однако правоохранительные органы сомнения Нины Лазаревой не разделяют - проверка районного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области не нашла объективных данных, свидетельствующих о том, что должник жив.

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