На границе Новосибирской и Томской областей могут находиться еще неоткрытые залежи углеводородов. К такому выводу пришла группа сотрудников Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН.

Ученые подготовили четыре прогнозных карты с указанием, где наиболее вероятно открытие новых залежей. В этом им помог анализ состава подземных вод.

Исследование территории проходило в Межовском нефтегазоносном районе, который охватывает север Новосибирской и юг Томской областей.Как сообщил представитель ИНГГ СО РАН Павел Красин, именно здесь открыто около 20 месторождений и более 40 залежей углеводородов. Наиболее крупными являются Верх-Тарское нефтяное и Нижнетабаганское нефтегазоконденсатное месторождения.

"Чтобы понять, где на территории Межовского нефтегазоносного района могут находиться новые залежи нефти, наши ученые провели масштабное исследование подземных вод. Были проанализированы результаты каротажа и испытания скважин, химические анализы подземных вод и водорастворенных газов, точечные замеры пластовых температур и давлений", - отметил Павел Красин.

Следующая задача ученых - оценка объемов сырья, залегающего на стыке двух регионов

Изучение особенностей состава подземных вод показало, что вблизи залежей углеводородов значительно возрастают концентрации некоторых элементов - в частности, йода, брома, бора, лития и рубидия. Также ученые проанализировали состав пород.

Старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Яна Садыкова приводит еще один аргумент в пользу того, что стоит активизировать поисковые работы на этой территории. По данным ученых, в юрское время на границе нынешних Новосибирской и Томской областей сложились благоприятные палеогеографические условия для захоронения осадков, богатых органическим веществом, и формирования пород-коллекторов. Результаты исследований легли в основу карт перспектив нефтегазоносности отложений. На них выделены земли трех категорий: высокоперспективные, перспективные и требующие дополнительного изучения.

Специалисты института считают, что методика выявления пропущенных залежей углеводородов, основанная на комплексном анализе гидрогеологических данных, имеет большое будущее. Она существенно повышает экономическую эффективность геофизических методов исследования недр. По словам Яны Садыковой, следующей задачей может стать конкретная оценка объемов нефти, которые могут быть получены на стыке двух регионов.

Помимо этого предметом исследования новосибирских ученых сейчас являются ачимовские отложения Гыданского полуострова, расположенного в арктической части Западной Сибири. Как отмечено на сайте института, в этих пластах, по прогнозам, может находиться большое количество углеводородов, главным образом - газа. Гыданский полуостров - это малоизученная, но в то же время перспективная с точки зрения поиска залежей углеводородов территория.

В этом регионе сейчас активно работают "Газпром нефть", "Роснефть" и "Новатэк". На месте исследования пробурено около 200 скважин, в 20 из которых вскрыты ачимовские отложения клиноформного комплекса.