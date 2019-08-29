Жительнице Кузбасса выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР

Пенсионный фонд России по требованию прокурора Кемерово произвел перерасчет пенсии и произвел доплату в 160 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, этого удалось добиться на основании старого партбилета.

- В прокуратуру города обратилась 66-летняя жительница Кемерово, несогласная с отказом ПФР пересчитать ей пенсию. В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что женщина является пенсионером по старости. Она предоставляла в Пенсионный Фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах, - пояснили в прокуратуре.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что согласно 71 пункту устава КПСС, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы. Их сумму подтверждал заработок женщины.

Городской прокурор внес на имя начальника Управления Пенсионного Фонда представление о нарушении пенсионного законодательства и потребовал произвести перерасчет выплат. Итогом и стала доплата жительнице Кузбасса в размере более 160 тысяч рублей.