В Ингушетии более тысячи волонтеров очистили от мусора берега рек

В республике прошел масштабный эко-субботник, в котором приняли участи более тысячи волонтеров.

Они очистили от мусора берега нескольких рек. Добровольцы, среди которых были сотрудники республиканского министерства природных ресурсов и экологии, представители муниципальной власти, общественности и обычные жители региона убрали участок возле русла реки Ачалука в сельском поселении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе республики.

Аналогичный субботник прошел и в селе Сурхахи, где преобразились берега реки Сурхахинка. Причем, участники большой уборки не только собрали валявшийся здесь мусор - пластик, картон, стекло, ветки деревьев, но и достали не одну автомобильную шину со дна водоема. На очереди - очистка берегов реки Сунжа, где также запланирован эко-субботник.

А вот известный на всем Северном Кавказе назрановский пруд будет экологически реабилитирован и получит новую жизнь. Работы по возрождению пруда ведутся в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" и нацпроекта "Экология", на что выделено более 150 миллионов рублей.