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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР нашли тайник с бомбами и предотвратили серию терактов

Текст: Юрий Гень (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии сотрудники регионального управления ФСБ России обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, а также задержали мужчину, который изготовил эти бомбы и планировал совершить серию терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Известно, что тайник с двумя самодельными взрывными устройствами оперативники Управления ФСБ по Кабардино-Балкарии обнаружили во время проведения действий в лесу у сел Черная Речка и Алтуд в Урванском районе республики.

По данным ведомства, поскольку перевозить бомбы оказалось слишком опасно, их обезвредили на месте. После этого силовики задержали мужчину, который сделал эти устройства. Он оказался "местным жителем, ранее судимым за терроризм".

"Мужчина признался, что готовил диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур", - передает информагентство сообщение регионального управления ФСБ.

При этом в силовом ведомстве не уточнили, планировал ли задержанный мужчина совершать теракты самостоятельно или координировал свои действия с какими-то подпольными формированиями.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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