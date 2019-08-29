В Магасе построили школу и детский сад

В столице Ингушетии скоро откроется очередная новая школа на 704 места и детский сад на 220 мест.

Оба объекта возводились по федеральной программе "Жилище", реализация которой завершится в будущем году. На строительство школы в одном из активно застраивающихся микрорайонов Магаса было выделено более 400 миллионов рублей. Она имеет планировку, отвечающую современным образовательным стандартам.

Площадь трехэтажного здания - свыше 14 тысяч квадратных метров, есть лаборатории, пищеблок, столовая, библиотека с читальным залом, просторные актовый и спортивный залы.

Новый детский сад удачно расположен рядом со школой. Его строительство обойдется в 186 миллионов рублей. С введением в строй этих двух образовательных заведений для жителей девятого микрорайона Магаса исчезнет проблема устройства детей в садик и школу, расположенных в шаговой доступности. Их открытие планируется осенью.

А вот в Карабулаке новый детсад заработает уже с первого сентября. Как и магасовский, он рассчитан на 220 мест и построен по федеральной программе.