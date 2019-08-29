В Магасе установили эко-боксы для использованных картриджей

В столице Ингушетии начали установку специальных контейнеров для сбора использованных картриджей.

Эко-боксы появились около зданий министерств и ведомств республики, ведь именно в этих и им подобных организациях чаще всего пользуются печатными устройствами.

До сих пор старые картриджи просто выбрасывали в обычные мусорные баки, не смотря на то, что такие отходы считаются опасными и загрязняющими окружающую среду.

Нашлось применение и для старых картриджей.

- Их решено восстанавливать и отдавать в социальные учреждения, где они получат вторую жизнь, а не подлежащие восстановлению картриджи будем утилизировать, - объяснил мэр города Беслан Цечоев.

Новенькие разноцветные эко-боксы вписались в имидж Магаса. Интересно, что их наполнение будет контролировать сам мэр. "Умные" баки оборудованы электроникой и имеют функцию смс-информирования. Так вот - сообщения с них будут поступать на страницу мэра в соцсетях.

Причем, это далеко уже не первое ноу-хау в столице Ингушетии, где несколько лет назад начали реализовывать концепцию умного города. Кроме эко-боксов, последние умные новики Магаса - специальные баки для люминесцентных ламп и использованных батареек, также управляемые из единого городского центра.