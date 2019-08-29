Калининградский суд отправил авиадебошира в колонию-поселение

К четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорил суд пассажира международного рейса Москва-Дюссельдорф, из-за которого самолет пришлось экстренно посадить в Калининграде.

Инцидент на борту произошел 10 июля. Как сообщила пресс-служба Гурьевского районного суда Калининградской области, где рассматривалось уголовное дело, во время полета один из пассажиров грубо нарушал общественный порядок. Он распивал спиртное, нецензурно оскорблял соседей по салону и бортпроводников, на замечания не реагировал и к тому же ударил другого пассажира.

Агрессивный мужчина, по мнению экипажа, создал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. А потому капитан воздушного судна экстренно посадил самолет в ближайшем аэропорту - калининградском "Храброво". Там дебошира задержали сотрудники Западного ЛУ МВД России на транспорте.

В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением. По его просьбе и с согласия прокурора дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.

Суд квалифицировал его действия как хулиганство, совершенное на воздушном транспорте. Учтены как смягчающие обстоятельства - полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики и наличие на иждивении тяжелобольной матери, так и отягчающие - алкогольное опьянение. Приговор не вступил в законную силу.