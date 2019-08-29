Озера в Красном Селе получат "интеллектуальную поддержку"

Для модернизации инфраструктуры Дудергорфских озер, расположенных в Красном Селе, могут применить принципиально новую систему по управлению городской средой. Об этом стало известно на круглом столе, посвященном вопросам эффективного управления в области городского развития и благоустройства.

Как сообщил глава муниципального образования Красное село Евгений Мареев, вопрос об инфраструктуре вокруг озер обсуждается давно. Так, из-за отсутствия в частном секторе централизованной канализации отходы стекают в водоемы. Выход муниципалитет видит во внедрении системы интеллектуальной поддержки принятия решений по управлению городской средой.

По сути, это программное обеспечение, которое позволяет интегрировать и синхронизировать максимум данных в одном ресурсе. Для сферы градостроительной политики это имеет принципиальное значение, поскольку для каждого объекта, будь то сквер или набережная, существует объемный пакет технической документации, которая понятна только специалистам.

- Задача проекта - внедрение современных компьютерных технологий в процесс городского управления. Это не просто компьютерная программа, а система принятия решений, куда можно заложить проблему и получить ее готовое комплексное решение, которое можно представлять на городском уровне, - рассказывает руководитель проекта Олеся Смирнова.

При использовании этого программного комплекса все решения будут, что называется, "на виду", это позволит более эффективно управлять территориями и даст возможность реализовать сложные технические проекты.

Для реализации системы интеллектуальной поддержки принятия решений по управлению городской средой было создано партнерство, которое объединило организаций из России, Румынии, Австрии и Греции. Они поделены на три группы, каждая из которых выполняет свою роль. Первая - организации являющиеся экспертами в области градостроительства и территориального планирования. Вторая - организации, обладающие особыми техническими знаниями в области IT-технологий. Третья - организации, работающие в области научно исследовательских разработках в области городского и территориального планирования. Дедургофские озера - уникальны. Источники, которые их питают, всегда славились своей чистотой и считались целебными. Однако сейчас, не смотря на то, что вода в озерах обновляется от двух до 49 дней, а археологический клуб уже восемь лет проводит уборку дна озер, мест купания и берегов, их состояние оставляет желать лучшего. Администрация надеется, что благодаря проекту сможет добиться установки централизованной канализации в городе и сохранить рукотворные озера.