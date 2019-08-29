В Карелии перевернулся школьный автобус с учителями

В Лахденпохском районе Карелии на четвертом километре автомобильной дороги Вялимяки - Костамоярви в четверг опрокинулся школьный автобус с учителями. Некоторым педагогам понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинпекции Карелии. ЧП произошло в 09.40. Автобус ПАЗ, зарулем которого был 67-летний водитель, принадлежит Элисенваарской средней школе. По непонятным пока причинам автобус съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В салоне находились 13 учителей. Они ехали из деревни Элисенваара в город Лахденпохью.

Пятерым педагогам понадобилась медицинская помощь. Полиция выясняет причины ДТП.