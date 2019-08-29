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29.08.2019 22:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рожать за 60 километров

В районной больнице закрыли родильное отделение
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
В Карелии в центральной районной больнице Питкяранты закрыли родильное отделение.

Будущим мамам предлагают ездить рожать или в Сортавалу, или в Петрозаводск. До первого - около 60 километров, до второго - почти 200. Неудобно не только по доступности, но и по стоимости билетов. Не каждая семья может позволить себе подобные траты. Проезд в маршрутке до Петрозаводска обойдется в 500 рублей. Такси - еще больше.

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Будущие мамы устраивали флешмобы, писали обращения. В петиции они отметили, что передвижение беременной на столь длительное расстояние ведет к возможному риску преждевременных родов в дороге, к осложнениям здоровья матери и будущего ребенка, невозможности оказать медицинскую помощь в пути. Чтобы снизить риск внезапных родов и осложнений, госпитализация происходит за две недели до срока родов. Это вынуждает мать оторваться от семьи, детей. После родов и выписки снова встанет вопрос: как добраться домой.

После родов и выписки снова встает вопрос: как добраться домой

Власти считают, что нет никаких проблем. В Петрозаводске открыли перинатальный центр, куда могут обратиться женщины из Питкяранты. Как сообщила главный врач центральной районной больницы Галина Лазуткина, в городе постепенно снижается как количество женщин, ставших на учет по беременности, так и число родов. Большинство беременных едут рожать в Сортавалу или Петрозаводск. Однако есть и такие, кто хочет родить ребенка в Питкяранте. Говорит одна из них, Любовь Харламова.

- Доверяю своему гинекологу. Двух предыдущих детей родила в Питкяранте. Сейчас растут здоровые мальчишки.

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Но для оказания плановой акушерской помощи в больнице нет современных условий. Не хватает специалистов. Нет возможности акушерам-гинекологам, неонатологам, анестезиологам-реаниматологам дежурить круглосуточно. А это может негативно повлиять на своевременность помощи. Хотя в исключительных случаях роды примут и в Питкярантской ЦРБ.

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