В Коми проверят обстоятельства падения ребенка в кипяток

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Коми приступили к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия, случившегося 27 августа в Усинске.

Как сообщает пресс-служба регионального главка, юный житель Усинска во время велосипедной прогулки оказался в зоне разлива кипятка у канализационного люка. Мальчик упал, получив телесные повреждения.

В настоящее время проводится доследственная проверка этого события, в рамках которой будут выяснены все детали происшедшего, а также то, как действовали или бездействовали должностные лица, в чьей зоне ответственности произошел несчастный случай.