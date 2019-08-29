В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка

В Тосненском районе Ленинградской области начались поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесном массиве, рассказали «РГ» в региональном управлении МЧС.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в 15.00. Сразу же к деревне Трубников Бор, откуда ушла девочка, прибыли сотрудники спасательных подразделений, полицейские, к поискам подключились добровольцы и местные жители.

Сейчас прочесывается территория вблизи деревни, поисковики надеются, что девочка не успела далеко уйти.

Справка "РГ"

Деревня Трубников Бор расположена вдоль трассы М-10 "Россия", которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. По последней переписи в этом населенном пункте зарегистрировано 720 человек. Рядом с деревней находится около дюжины садоводческих товариществ.