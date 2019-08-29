В Петербурге появятся "мобильные участковые"

В Петроградском районе Петербурге начато тестирование системы "Мобильный участковый". 200 участковых получили планшеты со специальным программным обеспечением, сообщает пресс-служба Смольного.

Не секрет, что многие участковые работают в условиях перегрузок, к ним поступает много обращений граждан, и сотрудники полиции тратят много времени на оформление документов. С программным обеспечением, установленным на планшетах, бумажная волокита уйдет в прошлое.

В программном комплексе есть шаблоны, позволяющие оформлять документы установленного образца. Также, не заходя в отдел полиции, участковый сможет регистрировать обращения граждан.

После тестирования в Петроградском районе система "Мобильный участковый" будет доработана с учетом пожеланий сотрудников полиции, и затем программный комплекс распространят по всему городу.