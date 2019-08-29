В Петербурге жильцы дома-памятника ввели плату за вход в свою парадную

Парадная в Доме Елисеева на Ломоносова, 14 считается одной из самых красивых в городе. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Жители дома №14 по улице Ломоносова, который известен краеведам как Дом Елисеева, стали брать по 100 рублей с каждого, кто решил посмотреть их парадную. Все собранные средства планируется направлять на общедомовые нужды.

Как сообщил "РГ" член правления совета объединения многоквартирных домов Петербурга Андрей Китаев, деньги с туристов взимает консьерж, всем посетителям выдаются чеки. Средства планируется направлять на текущий ремонт и благоустройство дома.

В частности, в ближайшее время жильцы планируют восстановить утраченные витражи, отреставрировать камин и заменить балясины, которые в свое время были украдены.

- Эта уникальная парадная долгие годы фактически разрушалась, каждый день туда приходили сотни человек. Естественно, в доме есть домофон, но его регулярно выводили из строя, - говорит Китаев.

Эксперт подчеркивает, экскурсии по историческим домам в Петербурге не организованы.

- Мы не знаем, кто их проводит, не уверены в компетенции этих людей. Ясно одно: люди зарабатывают деньги на общедомовом имуществе. Они буквально врываются в исторические парадные, их часто не хотят пускать, но экскурсоводы все равно ведут группы. В Доме Елисеева жильцы смогли объединиться в совет МКД и приняли решение об ограничении доступа в парадную и взимание платы. И там сразу же наступил порядок. Если человек хочет посмотреть на исторические интерьеры, пожалуйста, но будьте добры внесите свой вклад в их сохранение, - отмечает Китаев.

Сейчас по примеру жильцов Дома Елисеева взимать плату с туристов хотят и в доме №64 по Набережной реки Фонтанки.

Справка "РГ"

Дом Елисеева был построен в 1891 году по проекту архитектора Гавриила Барановского в стиле эклектика. Сейчас дом имеет статус памятника культурного наследия федерального значения. В доме 88 квартир, из них 21 - коммуналка. Некоторые отдельные квартиры переделаны под мини-отели.