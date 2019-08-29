Проект "Родной район" - самый что ни на есть народный. Петербургские власти запустили его специально для того, чтобы вовлечь горожан в обсуждение планов развития территорий. Во время первого этапа - с середины весны до середины лета - петербуржцы заполняли анкеты (на сайте Смольного либо в отделениях МФЦ), в которых отмечали самые значимые, на их взгляд, направления развития своих районов.

В проекте горожане принимали участие с энтузиазмом - анкету заполнил почти каждый десятый житель Северной столицы. Результаты одновременно предсказуемые и неожиданные. В тройке самых актуальных вопросов, волнующих петербуржцев, - ремонт дорог, модернизация учреждений здравоохранения и озеленение.

При этом в каждом из восемнадцати районов есть своя специфика. Если жителям Васильевского острова больше всего не хватает скверов и общественных пространств, то большинство обитателей Московского района проголосовали за обустройство новых детских площадок, а Колпинского и Курортного - за дополнительное уличное освещение.

Отметим, что результаты анкетирования подтвердили: курс, которым движутся городские власти, совпадает с народными чаяниями. В этом году в городе активно реализуются программы как раз по самым важным для петербуржцев направлениям: модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, реновация медицинских учреждений и благоустройство зеленых зон.

Во время второго этапа программы районные администрации анализировали анкеты местных жителей и на их основе формировали детальные программы развития на ближайшие три года. В каждой из них особое внимание уделялось флагманскому проекту, учитывающему специфику района и его потребности.

- Главы администраций должны максимально учесть мнение жителей, - подчеркнул врио губернатора Петербурга Александр Беглов. - Нужны программы, основанные на пожеланиях горожан, а не на личных мнениях чиновников.

В проекте горожане участвовали с энтузиазмом - анкету заполнил почти каждый десятый житель Северной столицы.В тройке самых актуальных вопросов, волнующих петербуржцев, - ремонт дорог, модернизация учреждений здравоохранения и озеленение

Сейчас в Смольном подвели итоги проекта и определили три района-победителя. Первое место занял Красногвардейский район с флагманским проектом по благоустройству набережной реки Охта, второе - Петроградский с проектом благоустройства Южной дороги, третье - Центральный с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

- Районы, представившие лучшие программы, получат солидные призы: за первое место - 100 миллионов рублей, за второе - 50 миллионов и за третье - 25 миллионов, - сказал главам райадминистраций Александр Беглов. - Эти деньги вы сможете использовать на реализацию представленных проектов, однако прошу вас провести опрос жителей и учесть их пожелания в тратах дополнительных премиальных средств.

Он также отметил, что правительство города и впредь будет помогать райадминистрациям в реализации программ, созданных совместно с жителями.

Кстати, занимаясь реконструкцией дорог и скверов, власти Петербурга не забывают об учреждениях образования и культуры. Вчера Александр Беглов открыл после масштабного обновления Библиотеку имени Ленина на Петроградской стороне. Ее реконструкция длилась два года. За это время библиотека превратилась в информационный комплекс, оснащенный по последнему слову техники.

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