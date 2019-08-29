У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез

Детский сад № 11 Выборгского района Санкт-Петербурга стал причиной профессионального интереса городского управления Роспотребнадзора. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.

Из-за летнего периода детский сад, рассчитанный на 329 воспитанников, заполнен не полностью. Сейчас проходит обследование детей, которые посещали его, а также сотрудников.

Кроме того, будут проверены и те, кто будут посещать садик с начала сентября. Помещения детского сада дезинфицируются.

Ситуация находится на контроле в Выборгской районной прокуратуре Санкт-Петербурга.