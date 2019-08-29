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29.08.2019 17:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Детский сад № 11 Выборгского района Санкт-Петербурга стал причиной профессионального интереса городского управления Роспотребнадзора. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.

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Из-за летнего периода детский сад, рассчитанный на 329 воспитанников, заполнен не полностью. Сейчас проходит обследование детей, которые посещали его, а также сотрудников.

Кроме того, будут проверены и те, кто будут посещать садик с начала сентября. Помещения детского сада дезинфицируются.

Ситуация находится на контроле в Выборгской районной прокуратуре Санкт-Петербурга.

Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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