В Вологде в результате вмешательства региональной прокуратуры наконец возбуждено уголовное дело в отношении отца одномесячной девочки, который, не сумев успокоить ее во время прогулки, не придумал ничего лучшего, как оставить дочь у дверей роддома.

Чрезвычайное происшествие случилось 11 мая нынешнего года около двух часов дня. Отец девочки, которой на тот момент исполнился один месяц, был отправлен на прогулку с малышкой. Мать ребенка, а с отцом младенца они находятся в гражданских отношениях, отправилась в торговый центр покупать коляску.

Мужчина немного погулял в парке, а потом девочка расплакалась. Как успокоить дочь, он не знал и решил оставить ее у Вологодского городского родильного дома на улице Пирогова. Положил сверток у двери и позвонил. А сам спрятался и наблюдал за процессом. Он видел, как из здания вышла сотрудница роддома и забрала девочку.

Естественно, сразу же была вызвана полиция. Но следственно-оперативной группе найти свидетелей или какие-то следы этого происшествия не удалось. Впрочем, буквально через несколько часов все выяснилось. В полицию с заявлением обратилась женщина, сообщившая, что пропали ее ребенок и гражданский муж. Гражданского мужа не обнаружили. Осознав, что наделал, горе-отец решил уйти из семьи. Правда, через несколько дней он все же сам явился в полицейский участок и во всем признался.

В отношении 41-летнего отца наконец-то возбудили дело по статье 125 УК РФ - оставление в опасности. Расследование продолжается.

Пока не решен и вопрос с возвращением девочки в семью.