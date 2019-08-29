Адыгея присоединится к акции в честь 75-летия мелодии гимна России

В 2019 году исполняется 75 лет с момента написания музыкального произведения, положенного в основу современного гимна Российской Федерации. В честь юбилея одного из главных геральдических символов страны первого сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" при содействии Министерства культуры РФ пройдет всероссийская акция по исполнению гимна.

Эту инициативу поддержал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. По его мнению, участниками патриотической акции в Адыгее могут стать представители хоровых коллективов региона, симфонический оркестр Госфилармонии и широкая общественность. Жители республики также смогут присоединиться к масштабному исполнению гимна, которое с помощью современных технологий объединит представителей всех регионов страны в масштабный музыкальный коллектив.

Центром акции станет Санкт-Петербург. Здесь первого сентября, по замыслу художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, на стадионе "Газпром Арена" расположится сводный оркестр. Музыкальная подготовка проводится под руководством народного артиста России музыкального редактора современного исполнения гимна РФ Павла Овсянникова.

В сводный хор войдут представители Всероссийского духового общества, Всероссийского хорового общества, профессиональные, ученические и любительские коллективы. Кроме того, российские актеры, телеведущие и общественные деятели разместятся на трибунах и споют гимн вместе со всеми. К исполнению главного музыкального произведения страны приглашаются также молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и все желающие.

Стать частью многонационального хора сможет любой житель России от шести лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции и получить электронный билет. Присоединиться к исполнению гимна можно и в онлайн-режиме из любой точки мира с помощью специального мобильного приложения.

"Гимн - это один из символов единения народов нашей страны. Его мелодия связывает не одно поколение россиян; ассоциируется с могуществом и величием российского государства. Уверен, что жители Адыгеи с воодушевлением примут участие в такой патриотической акции, а великолепная идея маэстро Валерия Гергиева будет поддержана и другими регионами России", - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Организаторы отмечают, что акция станет самым массовым живым исполнением гимна РФ. Республика также присоединится к этому масштабному мероприятию. Первого сентября в 17.00 на Центральной площади города Майкопа начнется концерт симфонического оркестра Госфилармонии РА, а в 18.00 все собравшиеся исполнят гимн России.