Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи

В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября. Свое заявление, означающее его будущую отставку с поста главы администрации курорта, Пахомов сделал в разговоре с журналистами во время церемонии закладки в центре Сочи памятной звезды на Аллее звезд международного песенного конкурса "Новая волна".

- Я до последнего дня дорабатываю, как положено по срокам, на своей должности, - сказал Пахомов. - Хочу, чтобы все наши хорошие дела остались на памяти у сочинцев. Если говорить о туристической составляющей, мы находимся на пике. Курорт заполняется круглогодично на 97 процентов. Туроператоры заявили, что 60 процентов всех бронирований - в Сочи.

Кто станет его преемником на посту мэра, он не сказал, отметив, что это "работа конкурсной комиссии".

- Первая задача будущего руководителя - удержать Сочи на должном уровне, - продолжил мэр. - Мы поставили точку в проблеме самостроев.

Напомним, что в сентябре впервые в истории Сочи мэра выберут по новым правилам - не всеобщим голосованием граждан, а голосованием в Городском собрании. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы города был объявлен 8 июля на сессии депутатов.

По словам председателя Городского собрания Виктора Филонова, новый порядок выборов мэра связан с изменением федерального законодательства, на основе которого в новой редакции был принят краевой Закон о местном самоуправлении. Согласно внесенным в него поправкам, еще в мае 2015 года на сессии Городского собрания Сочи были приняты изменения в Устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Подобные поправки были приняты депутатами всех 44 муниципалитетов края. Но выборы проходят не одновременно, а разнесены по срокам - в зависимости от окончания полномочий главы конкретного муниципалитета.

Полномочия мэра Сочи Анатолия Пахомова истекают 8 сентября 2019 года. А уже на следующий день, то есть 9 сентября, должен быть избран мэр. Вот почему сессия, на которой была создана комиссия по отбору кандидатов на пост главы, состоялась 8 июля, то есть ровно за два месяца до этого события: так положено по закону. На июльской сессии была утверждена комиссия из восьми человек, сформированная наполовину из депутатов Городского собрания, а вторая половина представлена теми, кого уполномочил край.

Члены этой комиссии все это время занимались приемом документов от желающих участвовать в конкурсе на пост главы. Срок их подачи истекает сегодня, 29 августа, в 18 часов. Затем члены комиссии займутся проверкой поданных документов и проведением конкурсных процедур, порядок которых так же четко расписан в законодательстве. По результатам этой работы должно остаться два претендента, из которых потом тайным голосованием все депутаты Горсобрания должны избрать мэра.

С работой Анатолия Пахомова в немалой степени связано превращение Сочи в современный курорт международного уровня. Он принимал активнейшее участие в организации и проведении зимних Олимпийских игр 2014 года.

О том, на какую работу мэр собирается переходить после отставки, пока не сообщается.

Спавка "РГ"

Анатолию Пахомову 2 сентября исполнится 59 лет. Он выпускник Кубанского сельхозинститута, с октября 1989 года по сентябрь 1991 года - первый секретарь Краснодарского горкома ВЛКСМ. Работал одним из руководителей торгово-производственного объединения "Апекс" и ОАО "Кубаньхлебопродукт". С 1997 по 2004 год - глава департамента, вице-мэр Краснодара, глава управления Госторгинспеции по краю, руководитель департамента комплексного развития курортов и туризма Кубани.

Затем возглавлял администрацию города Анапы, в январе 2009 года стал и. о. главы города Сочи. С мая 2009 года по настоящее время - мэр Сочи.

Анатолий Пахомов - доктор технических наук, профессор. Герой труда Кубани. Награжден орденами "Знак почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За доблестный труд".