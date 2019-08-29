Астраханцам добавили новых льгот

В Астраханской области в окончательном чтении принят закон, значительно расширяющий меры социальной поддержки жителей региона. Инициировал документ врио губернатора Игорь Бабушкин. И уже с 1 сентября он вступает в законную силу

Новый документ в регионе очень ждали, так как он затрагивает интересы более 210 тысяч астраханцев, среди которых те, кто действительно остро нуждается в помощи: многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей -инвалидов, пожилые люди.

- Наращивая экономический потенциал, мы будем и дальше выстраивать социальную политику, так как один из главных приоритетов врио губернатора Игоря Бабушкина - это улучшение качества жизни астраханцев, - прокомментировала принятие закона и.о. руководителя администрации губернатора Виктория Гурьянова.

Среди самых значимых перемен - увеличение ежегодного пособия детям из многодетных семей на приобретение школьных принадлежностей, ежемесячного пособия на оплату коммунальных услуг и проезда для льготных категорий граждан, ежемесячного дополнительного социального пособия на каждого члена семьи погибших участников боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении военной службы (служебных обязанностей).

А еще закон вводит ежемесячное пособие на оплату телефона для региональной категории льготников - граждан с трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

В документ также введена норма о монетизации льгот на проезд детям-школьникам из многодетных семей, школьникам-сиротам, находящимся под опекой (попечительством), а также детям-сиротам, обучающимся в ПТУ. Они будут получать 350 рублей ежемесячно, чтобы добираться до места учебы. Компенсации также получат семьи с детьми-инвалидами и малоимущие семьи. Им частично возместят расходы на дорогу к месту получения медицинской помощи за пределами региона.

Кстати, пособия на детей, а также дополнительные выплаты семьям, усыновившим детей, теперь будут выплачиваться до достижения ребенком 18 лет без дополнительных условий. Новый закон упрощает получение льгот многодетным семьям: теперь для подтверждения статуса достаточно заявления от супругов о совместном ведении хозяйства. Статус многодетной семьи останется и в случае, если один из ее членов переходит на полное гособеспчение, к примеру, ребенок поступил в кадетское училище или по достижению 16 лет, работает и параллельно очно учится в ссузе или ввузе.

С принятием закона расширяется список получателей региональных мер соцподдержки на оплату коммунальных услуг среди участников боевых действий. Сейчас льготниками являются только участники военных действий в Чеченской Республике, Дагестане и Южной Осетии. Теперь в их число войдут все, кто имеет статус "ветеран боевых действий".

Изменяется и порядок расчета среднедушевых доходов для категорий, получающих льготы с учетом критерия нуждаемости. Так в доходах теперь не учитываются установленные областным законом соцвыплаты, субсидии на коммуналку и федеральные выплаты по уходу за детьми-инвалидами.

Как уже было отмечено, практически все новые меры начинают действовать уже на следующей неделе. И только две из них заработают чуть позже: с 1 января 2020 года. Это расширение права на единовременную материальную помощь на газификацию домовладений и денежное пособие на питание детям из малоимущих семей, которые учатся в начальных классах.

На финансирование нового закона только в 2020 году потребуется более одного миллиарда рублей.

Справка



Чтобы оформить льготы, которые вступают в действие с 1 сентября, заявиться можно, начиная со следующей недели, но переходный период продлится до конца года. Так что, если льготник придет за оформлением в октябре или в ноябре, он в любом случае получит соцподдержку, начиная с 1 сентября. Для тех категорий льготников, в отношении которых происходит увеличение размеров уже предоставляемых мер никуда идти не надо, выплата повысится автоматически. Для получения новых льгот (например, компенсация абонплаты за телефон для граждан, имеющих длительный трудовой стаж) необходимо предоставить соответствующее заявление в органы соцзащиты или МФЦ.