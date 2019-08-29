Астраханцам добавили новых льгот

Новости

Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка 18:14
Видео: носорог превратил автомобиль в груду металлолома 18:14
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины 18:08
Болтон назвал переговоры с Лукашенко "очень важной встречей" 18:02
Mitsubishi Lancer Evo воскресят, но это будет не седан 17:55
В Шанхае будут арестовывать тех, кто трогает других людей в транспорте 17:53
"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне" 17:49
Роскосмос сообщил о штатной обстановке на МКС после сигнализации 17:46
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез 17:43
В Петербурге жильцы дома-памятника ввели плату за вход в свою парадную 17:40
Российский турист погиб под колесами автобуса в Болгарии 17:39
В Сочи заложили памятные звезды "Новой волны" 17:29
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном 17:28
Porsche рассказал, сколько будет стоить новый Macan Turbo в России 17:25
Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи 17:15
На химическом заводе "Крымский титан" вновь остановили работу цеха 17:06
Скандал с Киркоровым на "Новой волне" назвали "семейным делом" 17:03
В Мурманске запустили новый рыбоперерабатывающий завод 16:48
Ученые выяснили, как влияет на здоровье интервальное голодание 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 17:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Астраханцам добавили новых льгот

Текст: Ирина Поволоцкая
В Астраханской области в окончательном чтении принят закон, значительно расширяющий меры социальной поддержки жителей региона. Инициировал документ врио губернатора Игорь Бабушкин. И уже с 1 сентября он вступает в законную силу
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Новый документ в регионе очень ждали, так как он затрагивает интересы более 210 тысяч астраханцев, среди которых те, кто действительно остро нуждается в помощи: многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей -инвалидов, пожилые люди.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фонд защиты обманутых дольщиков создадут в Астрахани

- Наращивая экономический потенциал, мы будем и дальше выстраивать социальную политику, так как один из главных приоритетов врио губернатора Игоря Бабушкина - это улучшение качества жизни астраханцев, - прокомментировала принятие закона и.о. руководителя администрации губернатора Виктория Гурьянова.

Среди самых значимых перемен - увеличение ежегодного пособия детям из многодетных семей на приобретение школьных принадлежностей, ежемесячного пособия на оплату коммунальных услуг и проезда для льготных категорий граждан, ежемесячного дополнительного социального пособия на каждого члена семьи погибших участников боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении военной службы (служебных обязанностей).

А еще закон вводит ежемесячное пособие на оплату телефона для региональной категории льготников - граждан с трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

В документ также введена норма о монетизации льгот на проезд детям-школьникам из многодетных семей, школьникам-сиротам, находящимся под опекой (попечительством), а также детям-сиротам, обучающимся в ПТУ. Они будут получать 350 рублей ежемесячно, чтобы добираться до места учебы. Компенсации также получат семьи с детьми-инвалидами и малоимущие семьи. Им частично возместят расходы на дорогу к месту получения медицинской помощи за пределами региона.

Кстати, пособия на детей, а также дополнительные выплаты семьям, усыновившим детей, теперь будут выплачиваться до достижения ребенком 18 лет без дополнительных условий. Новый закон упрощает получение льгот многодетным семьям: теперь для подтверждения статуса достаточно заявления от супругов о совместном ведении хозяйства. Статус многодетной семьи останется и в случае, если один из ее членов переходит на полное гособеспчение, к примеру, ребенок поступил в кадетское училище или по достижению 16 лет, работает и параллельно очно учится в ссузе или ввузе.

С принятием закона расширяется список получателей региональных мер соцподдержки на оплату коммунальных услуг среди участников боевых действий. Сейчас льготниками являются только участники военных действий в Чеченской Республике, Дагестане и Южной Осетии. Теперь в их число войдут все, кто имеет статус "ветеран боевых действий".

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Глава Астраханской области определил приоритеты развития региона

Изменяется и порядок расчета среднедушевых доходов для категорий, получающих льготы с учетом критерия нуждаемости. Так в доходах теперь не учитываются установленные областным законом соцвыплаты, субсидии на коммуналку и федеральные выплаты по уходу за детьми-инвалидами.

Как уже было отмечено, практически все новые меры начинают действовать уже на следующей неделе. И только две из них заработают чуть позже: с 1 января 2020 года. Это расширение права на единовременную материальную помощь на газификацию домовладений и денежное пособие на питание детям из малоимущих семей, которые учатся в начальных классах.

На финансирование нового закона только в 2020 году потребуется более одного миллиарда рублей.

Справка

Чтобы оформить льготы, которые вступают в действие с 1 сентября, заявиться можно, начиная со следующей недели, но переходный период продлится до конца года. Так что, если льготник придет за оформлением в октябре или в ноябре, он в любом случае получит соцподдержку, начиная с 1 сентября. Для тех категорий льготников, в отношении которых происходит увеличение размеров уже предоставляемых мер никуда идти не надо, выплата повысится автоматически. Для получения новых льгот (например, компенсация абонплаты за телефон для граждан, имеющих длительный трудовой стаж) необходимо предоставить соответствующее заявление в органы соцзащиты или МФЦ.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Почему Трамп заморозил военную помощь Киеву