Гран-при России "Формулы-1" в 2020 году пройдет 27 сентября

"Формула-1" представила предварительный календарь на 2020 год.

В следующем сезоне на радость поклонникам "Формулы-1" станет на один Гран-при больше. 34-й страной, которая примет "королевские гонки", станет Вьетнам, где 5 апреля пройдет третий этап. А откроется сезон в Австралии 15 марта, сообщает сайт "Формулы-1".

Гран-при России, который проходит в Сочи, согласно календарю, состоится 27 сентября. Перед ним состоится гонка в Сингапуре (20 сентября), а после - в Японии (11 октября).

Завершит сезон 29 ноября Гран-при Абу-Даби.