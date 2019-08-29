Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи

Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Где "король российской эстрады", напомним, нецензурно пообщался с организаторами шоу. На что позже было заверено: ничего страшного не произошло, нормальные рабочие моменты. Ведь артисты - тоже люди, почти такие же, как мы с вами.

Тогда как, по мнению Лозы, транслируемому НСН, "негативную реакцию" коллеги могли вызвать "нарушенные договоренности со стороны организаторов мероприятия".

"Есть история конфликта, ее надо знать.Всегда хочется, чтобы люди начали выполнять свое обещание", - говорит Юрий. Отметив, что когда этого не происходит, "можно вести себя по-разному".

И далее певец предложил представить, например, что "вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться?".

"Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали", - рассуждает Юрий о возможных корнях гнева "короля".

"Инцидент с матерящимся Киркоровым" имел место премьерой песни "Лунный гость", которая, по словам исполнителя, долго ждала своего часа - года три.