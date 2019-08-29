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29.08.2019 22:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На фестивале "Киношок" покажут экранизации театральных произведений

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
XXVIII Открытый кинофестиваль "Киношок", С 1 по 8 сентября, Краснодарский край, город Анапа. Кинотеатр "Мир Кино", Городской театр, киноцентр "Монитор" на "Красной площади", Театральная площадь
Фильм "Керосин" председателя жюри Юсупа Разыкова также покажут на "Киношоке" - вне конкурса. Фото: Юрий Михайлишин/ Юрий Крочук Фильм "Керосин" председателя жюри Юсупа Разыкова также покажут на "Киношоке" - вне конкурса. Фото: Юрий Михайлишин/ Юрий Крочук
Фильм "Керосин" председателя жюри Юсупа Разыкова также покажут на "Киношоке" - вне конкурса. Фото: Юрий Михайлишин/ Юрий Крочук

В Год театра одна из самых популярных и любимых в Краснодарском крае программ Киношока "Кино на площади" будет посвящена экранизациям произведений театральной драматургии.

В кинопрочтении прозвучат пьесы Вампилова, Розова, Чехова, Гоголя, Островского, а ставшие классическими фильмы Глеба Панфилова, Никиты Михалкова, Виталия Мельникова, Игоря Масленникова и Михаила Калатозова вновь соберут аудиторию у больших киноэкранов.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Фильмы кинофестиваля "Восток&Запад" в Оренбурге увидели 30 000 зрителей

В конкурсных программах 28-го "Киношока" (всего их пять) - новые ленты из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Эстонии, Бурятии и Чечни, - отечественные и мировые премьеры.

В главном полнометражном конкурсе - две драмы из Казахстана: режиссера Хуата Ахметова "Аруах" и Ермека Турсунова "Шыракшы (Киномеханик)" с Ниной Усатовой; российско-армянская картина Арсена Агаджаняна "Я подарю тебе победу" с Маратом Башаровым; молдавский триллер Игоря Садовски "Вернер Груббер"; российско-чилийская сатирическая комедия Себастьяна Аларкона "Оппозиционер". А также российский артхаус Александра Нерадовского "Вера" и премьера полнометражной версии белорусского боевика "Черный пес" режиссеров Александра Франскевич-Лайе и Владимира Янковского с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Бурятия представит на "Киношоке" фильм "Шарнохой - желтый пес" режиссера Баира Дышенова, Узбекистан - картину "Горячая лепешка" Умида Хамдамова, а Чечня - мировую премьеру комедии для семейного просмотра режиссера Беслана Терекбаева "Лучшие друзья".

В большое жюри под председательством режиссера Юсупа Разыкова войдут актриса Наталья Егорова, оператор Сергей Ландо, режиссер и продюсер Таалайбек Кулмендеев, киновед Сергей Анашкин.

Кстати, в рамках 28-го "Киношока" состоится спецпоказ нового фильма Разыкова "Керосин", а также пройдут "краснодарские" премьеры "Троицы" Ян Гэ и "Обычных парадоксов небытия" Гоши Куценко.

Гран-при кинофестиваля "Серебряный Акбузат" достался якутскому кино

Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, родившаяся, кстати, в Краснодаре и первое образование получившая в Кубанском университете культуры и искусств, - так что судить фильмы молодых коллег она будет в своих родных краях.

Откроют фестиваль 1 сентября на главной концертной площадке Анапы - Летней эстраде председатель оргкомитета "Киношока" Сергей Новожилов и вице-президент и гендиректор фестиваля Ирина Шевчук.

По традиции "Киношока", известные российские актеры и режиссеры не только представят свои фильмы, но и примут участие в гала-концертах и многочисленных творческих вечерах деятелей кино в городах и станицах Краснодарского края.

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