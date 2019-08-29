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29.08.2019 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержан подозреваемый в убийстве маленькой девочки

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Оперативники Лабинского межрайонного следственного отдела СКР по краю задержали в Курганинском районе по подозрению в убийстве четырехлетней девочки 35-летнего супруга матери ребенка. Арест мужчины, который скрывался от органов предварительного следствия,  произошел в рамках расследования уголовного дела об убийстве.

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Этот человек проживал с супругой и двумя ее малолетними детьми в большой местной станице Темиргоевской. По версии следствия, вечером 24 августа 2019 года он нанес девочке "множество ударов руками по телу и в область головы, мотивируя свои действия воспитанием ребенка". Днем 27 августа, когда малышка потеряла сознание, отчим вызвал "скорую", пояснив, что, мол, девочка упала с лестницы.

Потерпевшая скончалась в автомобиле "скорой" по дороге в больницу из-за травмы живота. Подозреваемый сразу ударился в бега, и был объявлен в федеральный розыск. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, розыск предполагаемого убийцы вели 16 поисковых групп.

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Как сообщили в ведомстве, благодаря грамотно проведенным следственным действиям, при участии следователя-криминалиста СУ СКР по региону и при поддержке оперативных сотрудников ГУ МВД России Кубани местонахождение подозреваемого было установлено.

В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи дадут и юридическую оценку действиям матери девочки (она ничего не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы), действиям органов опеки и попечительства и органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними. Расследование уголовного дела продолжается.

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