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29.08.2019 11:47
Проект: В регионах

Строительство подъездов к аэропорту "Платов" завершено досрочно

Текст: Сергей Терентьев
Завершено строительство второй очереди подъезда к аэропорту "Платов" - 12,5 километра трассы с тремя современными мостами и двумя путепроводами. Теперь от Северного объезда Ростова к аэропорту "Платов" ведет современная четырехполосная магистраль.
Василий Голубев лично проехал за рулем по новой четырехполосной дороге. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Василий Голубев лично проехал за рулем по новой четырехполосной дороге. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Василий Голубев лично проехал за рулем по новой четырехполосной дороге. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Строительно-монтажные работы продолжались ровно год и завершились досрочно, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он побывал на новом объекте и даже лично протестировал дорогу, сев за руль белой "Лады".

- Этот объект, на который мы направили 1,4 миллиарда рублей, поставил точку в создании современных подъездов к ростовскому аэропорту, - сказал глава региона. - Подрядчику удалось выполнить работы на три месяца раньше срока. Дорога соответствует все требованиям безопасности и надежности дорожного движения, она обеспечит дальнейшее развитие территории всего аэропортового комплекса.

По словам подрядчиков, этот участок трассы рассчитан на трафик до 50 тысяч автомобилей в сутки, что практически исключает возможность пробок или заторов.

Напомним, первый этап строительства подъезда к "Платову" был завершен в 2017 году в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Двухполосная дорога протяженностью около 16 километров включала три моста и шесть путепроводов. Из бюджета области на строительство объекта было направлено 3,7 миллиарда рублей. Но регион развивается: автомобильный поток растет непрерывно, расширяется аэропортовый комплекс, поэтому была нужна современная четырёхполосная на всем протяжении магистраль.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Южный подъезд к Ростову удвоит пропускную способность

Как отметил глава региона, работа на этом не заканчивается. Одна из первостепенных задач - завершить строительство северного обхода к 2022 году (путепровод и развязку на пересечении с федеральной трассой на Таганрог). Вообще же, согласно Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года, в ближайшие годы вокруг донской столицы будут построены три кольцевые дороги ("Малое кольцо", "Большое кольцо", "Внешнее кольцо"), а также Северный, Южный и Западный обход. Сегодня большая часть транзитного транспорта, в том числе большегрузы, едут через город, тем самым создавая дополнительную нагрузку на дороги и экологию. Для них новые объезды тоже будут выгодны, так как позволят серьезно экономить время в пути. Кроме того, планируется ликвидировать еще целый ряд "узких мест" в Ростовском транспортном узле, построить несколько новых въездных автомобильных дорог и перестроить некоторые существующие транспортные объекты.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
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