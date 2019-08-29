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29.08.2019 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму автомобиль рухнул с высоты 15 метров на пляжную палатку

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

На мысе Меганом вблизи крымского курортного города Судак легковой автомобиль упал с высоты на пляж, раздавив стоявшую там палатку. О происшествии сообщили в МЧС Крыма.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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По данным спасателей, водитель автомобиля Opel Astra, поставив свою машину на горе, не позаботился о том, чтобы жестко зафиксировать ее на месте. В результате стоявший на склоне Opel самопроизвольно покатился, а затем рухнул с высоты 12 -15 метров на дикий пляж, находившийся под горой. Машина упала на палатку, в которой отдыхающим обычно делали массаж.

По счастливому стечению обстоятельств, в тот момент ни в самой палатке, ни поблизости никого не оказалось. Однако отдыхавшей на пляже девушке от увиденного зрелища стало плохо, прибывшим медикам пришлось оказывать ей помощь.

- К счастью в результате этого происшествия никто не пострадал. Водителя машины в момент падения не было за рулем, - рассказала "РГ" сотрудник пресс-службы МЧС Крыма Марина Стамболина. - Можно сказать, что все, кто был рядом в момент происшествия, родились в рубашке.

Спасателям пришлось принять меры, чтобы предотвратить возгорание упавшей машины.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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