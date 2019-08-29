В Крыму два подростка пропали по дороге на пляж

Полиция Крыма объявила в официальный розыск двух братьев, 25 августа отправившихся вдвоем на пляж в поселке Кореиз вблизи Ялты и бесследно исчезнувших. Об этом сообщает МВД Крыма.

Старшему подростку в июне исполнилось 18 лет. Его младшему брату - 10 лет. Старший из братьев был одет в пайту черного цвета, шорты темного цвета. Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета. Известно, что он уроженец Пермского края. Младший брат был одет в футболку черного цвета и шорты синего цвета. Его рост 120 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлого цвета.

На протяжении последних четырех дней подростки не давали о себе знать.