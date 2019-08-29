В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного

В Севастополе военная прокуратура проводит проверку фактов, приведенных в сообщении о драке с участием служащего Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту передало сообщение о таком преступлении, - уточнили в прокуратуре. - Проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту. В рамках уголовно-процессуального кодекса никто не задержан.

Накануне в местных СМИ Севастополя появилась информация о драке, якобы имевшей место на одной из городских улиц. По этим сведениям, группа молодых людей, среди которых был и военный, предположительно служащий Черноморского флота, напала на семью с ребенком. Поводом для агрессии послужило замечание, сделанное мужчиной в адрес молодых людей. Правоохранители выясняют обстоятельства этого инцидента.

Ранее в январе 2019 года Военная прокуратура Черноморского флота помогла разоблачить чиновника-коррупционера в одном из военкоматов Керчи. Служащий военкомата вымогал о местного молодого человека 140 тысяч рублей за содействие в незаконном уклонении от службы. Коррупционер был задержан с поличным при передаче ему первой части суммы в размере 120 тысяч рублей.