В Челябинске сняли видео о том, как вести себя с полицейскими

Региональное управление МВД по Челябинской области на своей странице в Instagram разместило двухминутный ролик о том, как нужно и как нельзя вести себя с полицейскими.

Профилактический видеоролик основан на вполне жизненной ситуации, которая может произойти в каждом дворе. Двое молодых людей, ведущих себя довольно развязно, садятся на спинку скамейки, размахивают руками, потом один из них пинает стоящую рядом урну для мусора. В это время за кадром звучит тревожная музыка. К парням подходят два полицейских.

Затем события как бы разворачиваются по трем вариантам сценария. В первом один из молодых людей оскорбляет сотрудника полиции. На экране всплывает предупреждение, что по закону за это может грозить наказание - до года исправительных работ. Затем второй участник истории ударяет полицейского в грудь. За насильственные действия в отношении представителя власти можно получить уже реальный срок до 10 лет, предупреждают титры. В третьем варианте молодые люди ведут себя подобающим образом, за что получают лайк.

Затем ситуацию на видео поясняет начальник отделения правового отдела челябинского ГУМВД Алена Курлович. Она отмечает, что ответственность за противоправные действия в отношении представителей власти наступает и в том случае, если применение насилия не опасно для жизни или здоровья, и даже при угрозе применения насилия.

Завершает короткий и поучительный фильм статистика уголовных дел, связанных с применением насилия в отношении представителя власти, а также с оскорблением людей, наделенных властными полномочиями. В 2019 году уже возбуждено 80 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и 30 уголовных дел по статье 319 УК РФ - за оскорбление.