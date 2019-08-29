Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном

Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее ряд местных СМИ опубликовал сообщения о том, что из городской больницы Трехгорного, имеющего статус ЗАТО, уволились сразу несколько хирургов, недовольных сверхнормативными нагрузками и низким уровнем оплаты труда. В минздраве Челябинской области назвали эту информацию не соответствующей действительности.

По данным ведомства, речь идет о медсанчасти Трехгорного, которая входит в структуру федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и осуществляет надзор за здоровьем работников, трудящихся на опасном производстве. Власти подчеркивают, что ситуация в оздоровительном учреждении находится под пристальным вниманием минздрава. Представители ведомства постоянно контактируют с руководством больницы.

- Информация о массовом увольнении хирургов подтверждения не получила, - говорится в сообщении министерства.

В Трехгорном проживает более 30 тысяч человек. Город образует закрытое административно-территориальное образования. На его территории находится завод по производству атомных бомб.