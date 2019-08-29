По поводу освоения несметных углеводородных богатств Арктики наметился очередной виток дискуссии.

Добыча углеводородного сырья за Полярным кругом - не только высокозатратный бизнес, но и очень тяжелый труд. Фото: Татьяна Андреева

Вице-премьер Юрий Трутнев с тревогой говорит о срыве сроков поисковых работ из-за нерасторопности государственных компаний и предлагает допустить за Полярный круг частные - отечественные и иностранные. А президент Союза нефтегазопромышленников России, почетный профессор Тюменского индустриального университета (ТИУ) Геннадий Шмаль замечает, что добывающие компании и к концу следующего десятилетия вряд ли будут готовы к выходу на арктический шельф в силу несовершенства оборудования, технологий и дороговизны операций. То есть резерв времени имеется.

У проблемы несколько взаимосвязанных сторон. Следует рассматривать темпы и результаты геологоразведки, эффективность и направленность капиталовложений, экологические и техногенные риски.

О колоссальных по богатствам кладовых углеводородов в холодных морях, в царстве льдов заявляют все исследовательские центры мира. Правда, речь идет преимущественно о потенциальных объемах, доля доказанных пока мала. В арктической акватории РФ преобладает газ (ориентировочно 50 триллионов кубометров), запасов которого у нас сегодня и без шельфа предостаточно. Цена же вопроса велика. К примеру, бурение одной разведочной скважины в Карском море обходится в два-три раза дороже, чем на территории Западно-Сибирской низменности. Еще не так давно Росгеология в лице экс-руководителя Романа Панова признавала, что шельф изучен очень плохо, и в приоритете должны оставаться районы континентальной добычи, прежде всего Уральский округ, Сибирь, Дальний Восток. По прогнозам ведомства, в этих регионах реально обеспечить к 2035 году прирост имеющейся ресурсной базы не менее чем на 60 процентов.

Сходной позиции придерживаются Геннадий Шмаль и академик Алексей Конторович. По их мнению, лучше основные финансовые ресурсы направить на разработку технологий извлечения "трудной" нефти, той же баженовской. "Вторая Тюмень находится в самой Тюмени", - афористично говорит Шмаль. Спешка в Арктике чревата техногенными авариями, остерегает экс-губернатор Ямала, ныне глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. К тому же при нынешних технологиях и затратах добыча на арктическом шельфе глубоко убыточна. По словам министра, в финансовом плане она была бы оправданна при стоимости барреля 100 долларов.

При нынешних технологиях и затратах добыча на арктическом шельфе глубоко убыточна. Однако очевидно: придет черед и большой Арктики

Однако очевидно: придет черед и большой Арктики, так что без тщательной геологоразведки шельфа не обойтись. Право на нее получили, как известно, только госкомпании. В выданных им лицензиях оговорено бурение в общей сложности 86 скважин. С 2012 года пробурено всего пять. Темпы неприемлемые, констатирует Юрий Трутнев. Выход из этой ситуации он видит в образовании консорциумов, в которых доля государственных игроков будет составлять 30 процентов, а прочее достанется российским и зарубежным частным предприятиям.

Между тем сами госкомпании доказывают, что быстрое продвижение в арктическом направлении немыслимо без серьезных преференций. Так, на освоение группы месторождений на Крайнем Севере Красноярского края и создание базы для транспортировки добытой нефти по Северному морскому пути (СМП) потребуется, по предварительным расчетам, льготных "вычетов" на 2,6 триллиона рублей. Приблизительно на 30 лет. Зато бизнес вложит в 2-3 раза больше, и в перспективе казна получит хороший выигрыш, уверяют инициаторы такой схемы.

Их вдохновляет пример успешной реализации проекта сжижения природного газа на полуострове Ямал, когда был обнулен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Минфин, в свою очередь, настаивает на моратории по предоставлению льгот на разработку новых месторождений в Заполярье до момента детальной оценки запасов и тщательно выверенных экономических расчетов.

Арктика очень велика, частично она уже доступна, энергично осваивается. Знакомые с экономической географией Ямало-Ненецкого округа справедливо заметят, что активная работа за Салехардом и Новым Уренгоем идет давно, нарастающим фронтом, за многие сотни километров от этих "пограничных" городов. Семь лет назад запущено самое северное на планете газоконденсатное месторождение - Бованенковское. Находящееся южнее знаменитое Ямбургское - в стадии снижающейся добычи, но Газпром использует его в качестве плацдарма для выхода на соседние залежи, существенная часть которых покоится под дном морского залива. Увеличивается сеть скважин на Гыданском полуострове. Используя СМП, наращивает экспортные поставки брендовой нефти с полуострова Ямал "Газпром нефть". Компания нацелена на рост добычи углеводородного сырья в районах ЯНАО с 27 до 52 миллионов тонн (в нефтяном эквиваленте) к началу следующего десятилетия.

Прогремел на всю планету проект "Ямал СПГ". "Новатэк" готовится совместно с иностранными партнерами построить в ближайшее время еще один мощный завод. Подчеркнем: государство оказало инвестору небывалую поддержку.

Были выкуплены облигации на 150 миллиардов рублей, преимущественно за счет казны построен морской порт (еще 71 миллиард). Плюс пакет налоговых льгот. Себестоимость арктического сжиженного газа с доставкой в танкерах существенно выше, чем добыча там же классического сырья и его прокачка по трубам. Однако мировое производство СПГ стремительно увеличивается, чтобы Россия не оказалась аутсайдером на этом рынке, государство решилось на беспрецедентные налоговые каникулы, мало что получая взамен, констатирует партнер консалтинговой компании "РусЭнерджи" Михаил Крутихин.

- Да, удовольствие затратное, - подтверждает другой авторитетный эксперт, первый глава администрации Тюменской области, доктор экономических наук Юрий Шафраник.

На его взгляд, Россия должна занять существенную нишу на этом рынке, доведя годовой выпуск СПГ, скажем, до 50 миллионов тонн. Но не переусердствовать!

Между тем Минвостокразвития возлагает надежды на принятие законопроекта о господдержке предпринимательства в Арктике. В основе документа - фискальные послабления. Резидентов арктической зоны - компании с гарантированным объемом капвложений от 500 тысяч рублей в течение первых трех лет - хотят освободить от имущественного и земельного налогов, налог на прибыль снизить до семи процентов, страховые взносы - вчетверо. Тем, кто возьмется за разработку месторождений, запасы которых не менее чем наполовину находятся в акватории Карского и других студеных морей, а также за производство СПГ, сулят "нулевой" НДПИ. С прочих рентный налог будут взимать по очень низкой ставке. Предполагается вычет из налога на прибыль с коэффициентом 3,5 для разведочных работ.

Показательно, что Росгеология добивается принятия федеральной программы изучения Арктики в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы и возрождения СМП с бюджетной нагрузкой почти в 300 миллиардов рублей до 2045 года. В свою очередь, Минприроды подготовило проект программы геологических исследований для формирования грузовой базы Севморпути с ежегодным финансированием 40-50 миллиардов рублей, в котором доля бюджета не превысит 10 процентов.

1-4 октября экономические аспекты проблемы обсудят в Санкт-Петербурге участники конференции, посвященной освоению ресурсов арктического и континентального шельфа России, а в конце октября в Сургуте на конференции "Безопасный Север - чистая Арктика" будут рассмотрены вопросы в спектре экологии.