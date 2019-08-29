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29.08.2019 22:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Попали в десятку

Форум в Тюмени стал одним из самых значимых для компаний ТЭК
Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Традиционно в сентябре Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) соберет топ-менеджеров ведущих компаний отрасли, их партнеров - машиностроительных, геологических, сервисных предприятий, НИИ, вузов, технологических фирм, ученых, глав профильных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов. Соберет уже в десятый раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас никто не сомневается в том, что инициаторы, задумавшие устроить в Тюмени дискуссионную площадку федерального масштаба, попали в десятку: форум востребован и авторитетен, в нем участвуют представители десятков иностранных компаний, высок экспертный уровень обсуждения стоящих перед топливно-энергетическим комплексом проблем и вызовов.

Общеизвестно, что сегодня нефти, добываемой легко и недорого, осталось немного. Надежда на трудноизвлекаемые запасы. Их предостаточно, но они требуют нестандартных, по-своему дерзких технологических решений. Когда сравнивают изучение "трудных" недр с освоением космоса, это не для красного словца. Скажем, чтобы найти способы рентабельной добычи из баженовской свиты пород, с которых можно получить, не исключено, не один десяток миллиардов тонн, требуется объединение усилий академических и прикладных научно-исследовательских учреждений, сотен специалистов высочайшей квалификации из самых разных сфер знаний. На форуме расскажут о трудностях продвижения к бажену, результатах работы созданного для испытания особых технологий полигона в Югре.

Трудноизвлекаемых запасов достаточно, но они требуют нестандартных, дерзких технологических решений

Промысел, что называется, по старинке скоро будет вообще немыслим. По прогнозам, к 2026 году огромное количество операций станут выполнять роботы или "киберфизические системы" - они освоят около трети существующих нефтегазовых профессий, а цифровизация в той или иной степени охватит 40 процентов специальностей.

Цифровые двойники месторождений, подключение искусственного интеллекта к подбору оптимальных инструментов для разведки и освоения залежей - это уже день сегодняшний. К слову, с наисовременнейшими образцами оборудования и технологий участники ТНФ смогут познакомиться непосредственно на месте его проведения - в Тюменском технопарке и рядом с ним. Экспозиционная площадь увеличена вдвое против обычного.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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В ходе форума 17-19 сентября пройдут технологические сессии "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", "Новатэка", "Лукойла". Пленарные сессии посвящены перспективам газовой отрасли, нефтехимии, энергоснабжения предприятий ТЭК, будущему отрасли и сырьевых регионов, проблемам налогообложения, профильного образования. На круглых столах, дискуссионных площадках, конференциях обсудят создание Международного центра передовых технологий в области устойчивого управления ресурсами, ход освоения бажена, инновации в геологоразведке, цифровизацию добычи, безопасность промыслов, опыт импортозамещения, состояние ресурсной базы Западной Сибири. В ряду событий - открытие центра интегрированной разработки и эксплуатации месторождений "Газпром нефти" и завода энергетического оборудования в индустриальном парке "Боровский".

- Юбилейный форум станет ярким и значимым событием для всех, кто связан с добычей, транспортировкой, переработкой углеводородов. Нам есть чем удивить и заинтересовать гостей, - говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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