Ямал остается стратегической базой добычи "голубого топлива"

На Ямале введено в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение. По проекту, там можно будет добывать около одного миллиарда кубометров природного газа в год.

По данным на конец прошлого года, запасы газа на месторождении составили около 28 миллиардов кубов по российской классификации. Замеры, произведенные ранее, говорили о 30 миллиардах кубов. В любом случае природного газа в Южно-Хадырьяхинском хватит практически на 30 лет. Разработчик месторождения - компания "Таркосаленефтегаз", дочерняя структура "Новатэка".

Быстро осуществить запуск и оптимизировать капитальные затраты, по словам председателя правления материнской компании Леонида Михельсона, позволило то, что Южно-Хадырьяхинское месторождение расположено в непосредственной близости от уже имеющейся инфраструктуры. "Новые добывающие мощности будут способствовать росту добычи природного газа в зоне Единой системы газоснабжения", - отметил он.

На новом месторождении можно добывать около миллиарда кубов природного газа в год

Южно-Хадырьяхинское месторождение находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В 635 километрах к востоку от столицы округа - Салехарда. Его открыли в 1990 году геологи Тюмени. В пределах месторождения выявлены четыре нефтяные, нефтегазоконденсатная, нефтегазовая и газовая залежи, а также две газоконденсатных.

Как отмечают эксперты, оценка сырьевой базы Ямала и перспектив ее развития говорит о том, что регион сегодня является стратегической базой развития газодобычи, альтернативы которой в России пока нет. Разведанные и оцененные запасы газа на Ямале в целом составляют на сегодня 16 триллионов кубических метров.

Тем временем еще два дочерних предприятия "Новатэка" - "Арктик СПГ 1" и "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" подали заявки на аукцион на Солетско-Ханавейское месторождение, расположенное в Тазовском районе Ямала. Обе заявки поданы и зарегистрированы в Роснедрах. Подведение итогов назначено на сегодня.

16 триллионов кубометров составляют на сегодня разведанные и оцененные запасы газа на Ямале

Участок площадью 6 тысяч квадратных километров расположен на Гыданском полуострове и обладает ресурсным потенциалом в 50,86 миллиарда кубометров газа по категории С1, 103,9 миллиарда кубометров газа по категории С2 и 239,865 миллиарда кубометров по категории Д0. Извлекаемые запасы конденсата составляют 0,24 миллиона тонн по категории С1, 0,746 миллиона тонн по категории С2 и 20,546 миллиона тонн по категории Д0. Договор с победителем будет заключен на 27 лет.