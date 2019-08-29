Расширенное заседание совета Челябинской областной организации "Опоры России" превратилось в своеобразный круглый стол, посвященный проблемам малого и среднего предпринимательства. Тон дискуссии задал глава Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, в обществе есть запрос на поиск баланса между интересами предпринимателей и задачей наполнения бюджета.

Руководитель области отметил, что Южный Урал - один из регионов-лидеров по числу мер поддержки предпринимательства. К примеру, здесь реализован уникальный инфраструктурный проект "Территория бизнеса", на площадке которого и проходила встреча. Опыт челябинцев включен в национальный проект в разделе "Мой бизнес", его переняли уже в 30 субъектах Федерации. Но крайне важно не останавливаться на достигнутом, тем более что перед регионом стоят серьезные задачи: к 2024 году на четверть увеличить число людей, занятых в малом и среднем бизнесе (плюсом 110 тысяч человек), а также на 30 процентов нарастить оборот в данной сфере.

Как этого достичь? Алексей Текслер предложил в первую очередь снизить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН).

- Я рассчитываю, что снижение ставок придаст импульс развитию бизнеса и в перспективе приведет к росту, а не снижению поступлений в бюджет, как в свое время было с введением плоской шкалы НДФЛ, - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер уверен, что снижение УСН будет особенно значимо для малого и микробизнеса, играющего важную социальную роль.

Опыт Челябинской области по созданию центров "Территория бизнеса" включен в национальный проект, его переняли уже в 30 субъектах Федерации

Нетрудно было спрогнозировать реакцию предпринимателей, для которых вопрос налогового бремени - один из самых острых. Многие признались, что пришли на встречу с надеждой убедить власти снизить региональную долю налогов.

- Инициативу встретили аплодисментами, многие именно об этом хотели говорить. Важно, что есть понимание между малым бизнесом и главой региона. Значит, власти видят проблемы, слышат предпринимателей, и мы движемся в одном направлении, - резюмирует президент "Опоры России" Александр Калинин.

Конкретные решения по новым ставкам минэкономразвития региона должен предоставить к концу сентября, учтя предложения общественных объединений бизнеса.

Вторым важным направлением господдержки станет докапитализация льготных инструментов финансирования МСП.

- Льготные займы и кредиты чрезвычайно востребованы, в том числе когда необходима модернизация действующего бизнеса или оборотный капитал, - отметил Текслер.

На базе "Территории бизнеса" создан центр микрофинансирования, существует возможность воспользоваться программами льготного лизинга, получить гарантии по банковским кредитам. На сегодня максимальный размер микрозайма составляет 5 миллионов рублей. За последние полтора года выдано более 220 таких займов на сумму свыше 400 миллионов. Область обеспечила выдачу двух тысяч поручительств, но этого, по мнению главы региона, недостаточно, ведь спрос на доступную поддержку вырос в несколько раз, следовательно, нужно обеспечить рост льготного кредитования.

Уже на следующий день глава Челябинской области встретился с гендиректором Корпорации МСП Александром Браверманом. Главной темой разговора вновь стало развитие малого и среднего предпринимательства в регионе, создание благоприятных условий для открытия и развития своего бизнеса. Состоялась презентация восьми инвестпроектов Челябинской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации. Общий объем инвестиций в эти проекты - 1,1 миллиарда рублей, планируется создание 272 рабочих мест.

- Мы уже выдали предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на 7,2 миллиарда рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 15,9 миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, - сообщил Александр Браверман. - Представленные сегодня инвестпроекты, без сомнения, интересны, и им будет оказана поддержка. Уверен, в дальнейшем их число будет расти.

Тем временем

За последние четыре года число малых и средних предприятий в Челябинской области выросло с 3000 до 5700, на 13 процентов увеличился вклад малого бизнеса в областной бюджет, составив 8,9 миллиарда рублей. Доля этого сектора в валовом региональном продукте достигла 27 процентов.