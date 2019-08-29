Пять лет назад нефть Novy Port стали отправлять Северным морским путем

В августе исполнилось пять лет со дня первой летней отгрузки нефти Novy Port морским путем с Новопортовского месторождения на Ямале: в 2014 году удалось впервые за полвека транспортировать арктическую нефть в Европу.

На сегодня с Новопортовского месторождения отгружено уже около 20,8 миллиона тонн "черного золота", 99 процентов из них были доставлен по Северному морскому пути. По маршруту Мыс Каменный - Мурманск танкеры арктического класса совершили 719 рейсов.

Возможность отгрузки нефти морским путем подтверждена еще в 2011 году после опытного прохода атомного ледокола из порта Сабетта до Мыса Каменного. Успешная операция позволила разработать временную схему транспортировки: сначала нефть грузили на речные танкеры, после чего доставляли на морские суда большей вместимости. В 2014 году проект прошел экологическую экспертизу.

За пять лет инфраструктура кардинально изменилась. Для обеспечения бесперебойной круглогодичной отгрузки нефти в 2016 году в Обской губе возвели уникальный терминал "Ворота Арктики". Для проекта построили шесть танкеров серии Arc7, а также высокотехнологичные ледокольные суда "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий". С помощью этих мощных дизель-электрических ледоколов прокладываются водные каналы в акватории, которая более 250 дней в году покрыта льдом толщиной до двух метров.

- Новопортовское месторождение было открыто еще в 1964 году, но суровые условия и удаленность от нефтегазовой инфраструктуры региона не позволяли приступить к освоению заполярного актива. Северный морской путь открыл перспективы для целого кластера арктических проектов, - говорит генеральный директор добывающей компании Алексей Овечкин.