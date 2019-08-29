Пять лет назад нефть Novy Port стали отправлять Северным морским путем

Новости

Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами 23:06
Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев" 22:47
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие 22:28
Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 21:58
Верховная рада утвердила новый состав правительства 21:49
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 21:37
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 21:12
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 21:11
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 21:04
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 20:57
Novikov School открывает гастрономический лекторий 20:28
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 20:21
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 20:16
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 20:08
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 19:53
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 19:45
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 19:31
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 19:28
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 19:12
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 19:06
В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома 19:03
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 18:56
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 21:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Грузите "золото" бочками

Пять лет назад нефть Novy Port стали отправлять Северным морским путем
Текст: Елена Панова (ЯНАО)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
В августе исполнилось пять лет со дня первой летней отгрузки нефти Novy Port морским путем с Новопортовского месторождения на Ямале: в 2014 году удалось впервые за полвека транспортировать арктическую нефть в Европу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На сегодня с Новопортовского месторождения отгружено уже около 20,8 миллиона тонн "черного золота", 99 процентов из них были доставлен по Северному морскому пути. По маршруту Мыс Каменный - Мурманск танкеры арктического класса совершили 719 рейсов.

Возможность отгрузки нефти морским путем подтверждена еще в 2011 году после опытного прохода атомного ледокола из порта Сабетта до Мыса Каменного. Успешная операция позволила разработать временную схему транспортировки: сначала нефть грузили на речные танкеры, после чего доставляли на морские суда большей вместимости. В 2014 году проект прошел экологическую экспертизу.

Фото: iStock
Ямал остается стратегической базой добычи "голубого топлива"

За пять лет инфраструктура кардинально изменилась. Для обеспечения бесперебойной круглогодичной отгрузки нефти в 2016 году в Обской губе возвели уникальный терминал "Ворота Арктики". Для проекта построили шесть танкеров серии Arc7, а также высокотехнологичные ледокольные суда "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий". С помощью этих мощных дизель-электрических ледоколов прокладываются водные каналы в акватории, которая более 250 дней в году покрыта льдом толщиной до двух метров.

- Новопортовское месторождение было открыто еще в 1964 году, но суровые условия и удаленность от нефтегазовой инфраструктуры региона не позволяли приступить к освоению заполярного актива. Северный морской путь открыл перспективы для целого кластера арктических проектов, - говорит генеральный директор добывающей компании Алексей Овечкин.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов