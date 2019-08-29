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29.08.2019 19:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ямбург заговорил

Полвека назад в стране было обнаружено крупнейшее газовое месторождение
Текст: Людмила Лескова (ЯНАО)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
В августе 2019 года исполнилось 50 лет со дня открытия Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале. За 33 года эксплуатации из его недр извлекли более 4 триллионов кубов природного газа.
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости www.ria.ru Фото: Сергей Субботин / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости www.ria.ru

В 1950-х годах на юге Тазовского полуострова аэромагнитная съемка выявила аномалию гравитационного и магнитного полей. Запасы предполагались огромные, но действительность превзошла ожидания: в августе 1969 года разведочная скважина дала мощный фонтан газа. Свободный дебит превысил два миллиона кубов в сутки. Так "заговорил" знаменитый Ямбург - центр добычи голубого топлива в арктической зоне.

Обустройство месторождения было объявлено всесоюзной комсомольской стройкой. Для промышленного освоения потребовались новые технологические и инженерные подходы - таковы были геокриологические и природно-климатические особенности территории. Так, было принято решение о вахтовом методе организации труда на Ямбурге. А вот производственные объекты решили поставлять на место в сборе в виде "суперблоков". На стройплощадку направляли почти готовые цеха, оснащенные технологическим оборудованием и коммуникациями. На месторождение крупногабаритные блок-понтоны доставляли сначала по Оби, а потом по зимникам. Аналогов такой перевозки в мировой практике не было.

Этот метод позволил построить в необжитой тундре огромный завод по подготовке газа всего за 6 месяцев вместо планируемых 12. Кроме газового промысла строились подстанции, ЛЭП, водоочистные сооружения, водоводы, шлейфы... Газ Ямбурга поступил в магистральный газопровод в сентябре 1986 года. В этом же году был добыт первый миллиард кубометров ямбургского голубого топлива.

Фото: iStock
Ямал остается стратегической базой добычи "голубого топлива"

Освоение месторождения шло семимильными шагами. Ежегодно газодобытчики вводили в эксплуатацию новые установки по подготовке газа и объекты социально-культурного назначения. В 1990-е годы, когда страна переживала кризис, предприятие "Газпром добыча Ямбург", разрабатывающее месторождение, не просто адаптировалось к рыночным условиям, но и прирастало новыми промыслами. В мае 1994 года с Ямбургского месторождения был добыт первый триллион кубометров газа. Второй - через шесть лет.

Сегодня месторождение находится в стадии компрессорной добычи. Осенью 2018 года здесь прошли испытания модульной компрессорной установки, которая призвана решить проблему добычи низконапорного газа, стоящую перед всеми компаниями, разрабатывающими месторождения в "зрелой" стадии эксплуатации.

"Особенность установки - не только в эффективности, но и в том, что все комплектующие выполнены отечественными производителями, - отметил главный инженер, первый заместитель генерального директора предприятия "Газпром добыча Ямбург" Олег Николаев. - Это решает важнейшую задачу импортозамещения".

Преемниками легендарного Ямбурга должны стать месторождения арктического шельфа: долгосрочные планы развития предприятия связаны с выходом на месторождения Обской и Тазовской губ.

Справка

Начальные запасы Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения составляют 6,9 триллиона кубов газа, около 96 миллионов тонн газового конденсата, около 35 миллионов тонн нефти. Сегодня в разработке находятся сеноманская и валанжинская нефтегазоносные залежи.

Экономика Отрасли Нефть и газ Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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