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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Решение за наличные

СКР закончил расследование дела о взятке бывшему судье
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
Центральный аппарат Следственного комитета РФ объявил, что его сотрудниками завершено расследование уголовного дела бывшего арбитражного судьи. Его обвинили в коррупционном преступлении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фигурант - судья Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олег Гаврюшин. Экс-судья обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Фото: iStock
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, по версии следствия, в 2018 году обвиняемый намеревался получить "денежное вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истца". Дело, которое в тот момент слушал судья, оказалось в прямом смысле "денежным" - в суде обжаловалось решение налогового органа по некой коммерческой структуре. В Следственном комитете рассказали, что в помощь судья привлек своего сына. И тот выступил в качестве посредника.

Все произошло 29 мая прошлого года возле здания Арбитражного суда Свердловской области. Сразу после оглашения судьей Гаврюшиным решения об удовлетворении заявления коммерческой организации благодарные представители этой самой фирмы передали посреднику 14 миллионов рублей. Посредник, то есть сын, вместе с 14 миллионами рублей, сразу был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области.

Возбудить уголовное дело против судьи очень сложно. Дело в том, что судья относится к так называемым "спецсубъектам". Это не только судьи, но и адвокаты, депутаты и другие граждане, для привлечения которых к уголовной ответственности существует сложная и долгая процедура. Для судьи надо получить разрешение Высшей квалификационной коллегии судей.

Более того, возбудить уголовное дело против судьи имеет право исключительно только глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Лично.

Поэтому дело в отношении судьи Гаврюшина было возбуждено только в июне 2019 года. Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, работа над уголовным делом с этого момента пошла ударными темпами. Тем более, что все доказательства были у следствия на руках.

На Урале сын судьи отправлен в колонию за помощь отцу в получении взятки

На сегодняшний день это уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже отправлено в суд.

А вот уголовное дело против посредника в многомиллионной взятке уже рассмотрено судом. Сын судьи получил приличный срок - 7,5 года лишения свободы.

Проведет он их в исправительной колонии строгого режима, а на выходе будет лишен права занимать должности на государственной службе, "связанные с осуществлением функций представителя власти", еще 3 года.

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