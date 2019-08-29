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29.08.2019 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге молодая женщина умерла после операции. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Поводом послужили публикации в СМИ о том, что мать троих детей из Полевского удалила в муниципальной клинике зуб, после чего у нее начались осложнения. С воспалением десны и шеи ее "по неотложке" доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Госпиталя ветеранов войн. В больнице женщину успешно прооперировали, но практически сразу после этого она скончалась.

Фото: iStock
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Как сообщил "РГ" главный врач госпиталя Олег Забродин, пациентке была оказана необходимая помощь в рамках ее заболевания - врачи провели оперативное вмешательство под общим наркозом. После этого состояние женщины резко ухудшилось - у нее начался отек гортани. Заболевание развивалось столь стремительно, что медики не смогли реанимировать пациентку.

После смерти больной госпиталь проинформировал Минздрав о летальном случае и собрал экстренную комиссию. В ее состав, в том числе, вошел главный анестезиолог Свердловской области Александр Левит. По словам Олега Забродина, комиссия пришла к выводу, что все лечебные мероприятия были проведены верно.

- Те врачи, которые были на дежурстве, пользуются очень хорошей репутацией. Мне просто неудобно это комментировать, - рассказал Олег Забродин в ответ на слухи о том, что медики, оказывавшие помощь, находились в нетрезвом состоянии.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь СК по Свердловской области Александр Шульга, сейчас начата проверка по факту поступившей информации о смерти матери троих детей. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего - будут устанавливаться качество и своевременность оказания медпомощи, а также иные имеющие значение сведения.

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