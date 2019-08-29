В рамках нацпроекта "Наука" к 2024 году в России планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе математические.

На Совете в Минобрнауки выбраны четыре организации, на базе которых будут создаваться математические центры, призванные вывести российскую науку на качественно новый международный уровень.

"Планируется, что на поддержку и развитие таких математических центров в 2019 году будет выделено 320 миллионов рублей из федерального бюджета, а в 2020-м - в два раза больше, - сообщила на заседании Совета вице-премьер РФ Татьяна Голикова. - Всего же на развитие этих центров до 2024 года предусмотрено более 3,7 миллиарда рублей, в том числе более 3,5 миллиардов - из госбюджета".

Где именно будут созданы математические центры?

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков рассказал, что на конкурс, объявленный 5 июля, было принято 9 заявок из Екатеринбурга, Ижевска, Воронежа, Казани, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Совет выбрал четырех победителей. Это Математический Институт им. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт им. Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики и Математический центр в Академгородке (Новосибирская область).

Математический институт имени Стеклова РАН создаст центр непосредственно на базе своей организации. Санкт-Петербургский международный математический центр им. Леонарда Эйлера - проект Петербургского госуниверситета и петербургского отделения Математического института им. Стеклова РАН. В консорциум Московского центра фундаментальной и прикладной математики войдут МГУ, Институт прикладной математики им. Келдыша РАН и Институт вычислительной математики им. Марчука РАН. А матцентр в Академгородке создадут Новосибирский госуниверситет и Институт математики им. Соболева.

"Создание центов позволит расширить горизонты математической науки, будет серьезно повышен престиж профессии математиков, будут созданы комфортные условия для работы в этих центрах, повысится качество научных результатов, появятся новые научные школы в области математики, а сами центры укрепят свои позиции в мировом математическом сообществе", - говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.