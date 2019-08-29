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29.08.2019 11:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В тюменских селах соцобъекты строятся при партнерстве власти и населения

Текст: Ольга Ладина
В тюменских селах власти и население совместными усилиями возводят социальную инфраструктуру. Очередной подобный объект вот-вот сдадут в деревне Таволжан Сладковского района.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Речь о создании современной комбинированной площадки, на которой юные жители села смогут играть и отдыхать, а селяне постарше - заниматься спортом. Весомую долю в ее строительство помимо бюджета внес местный сельхозкооператив, а также сами жители. В этом году их совместный проект стал одним из победителей областного конкурса грантовой поддержки инициатив сельских жителей. На полученные деньги деревенские активисты купили спортивное снаряжение, а также оборудование для детской площадки. Установили его сами. Работы на площадке уже завершаются.

Накануне в селе побывал глава региона Александр Моор, который отметил значимость такого партнерства.

- Очень важно, что предприятие, создающее в сельском поселении рабочие места, выступает соинвестором в реализации столь значимого для жителей социального проекта. Нужно, чтобы подобные инициативы не были уникальными, а стали нормальной практикой во всех муниципалитетах, - подчеркнул губернатор.

Глава Александровского сельского поселения Владимир Журавлев в свою очередь отмечает, что подобная площадка нужна была давно. Деревня хоть и небольшая - всего около 200 человек, но детей в ней достаточно - 28 школьников и 20 дошкольников. При этом здесь живут 15 молодых семей, в ближайшие годы в них наверняка еще появятся ребятишки.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Спортивная площадка будет пользоваться большой популярностью и у деревенской молодежи, уверен глава Сладковского района Александр Иванов. Местная женская волейбольная команда уже довольно успешно выступает на районном уровне. Сейчас у нее появится хорошая база для тренировок.

Напомним, конкурс грантовой поддержки инициатив сельских жителей в Тюменской области проводится с 2017 года. Селяне могут получить на реализацию своих задумок из бюджета до 60 процентов от общей стоимости проекта, максимально - два миллиона рублей. Как сообщили "РГ" в областном департаменте АПК, за это время поддержано уже семь инициатив. Общая стоимость проектов превышает 9 миллионов рублей. Более пяти миллионов из них селяне получили в виде грантов из регионального и федерального бюджетов, остальное авторы инициатив вложили сами. В основном селяне создают и обустраивают зоны для семейного отдыха. Хотя гранты также могут быть направлены на сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Самое важное в таких проектах, как отмечают власти, не столько бюджетное участие, сколько инициатива людей.

- Если жители готовы потрудиться для реализации своих инициатив, то они должны получить такую возможность в самые сжатые сроки. Задача власти - стимулировать общественную активность. Когда жители собственными руками создают для себя комфортные условия, то и относиться к построенным объектам они будут бережно. Мы и впредь будем поддерживать подобные инициативы, - заверил губернатор Александр Моор.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
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