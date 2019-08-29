В Курганской области стало традицией приглашать священников на открытие предприятий и старт выпуска новой техники.

Как сообщает Курганская епархия, по просьбе руководителя Зауральского машиностроительного завода на территории Богоявленского собора митрополит Курганский и Белозерский Иосиф совершил чин освящения нового трактора Т-240 с электрической трансмиссией. Такая трансмиссия позволяет достичь более экономичного использования агрегата, а самое главное - уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу при его эксплуатации. Вместе с руководителем завода на освящении молились сотрудники, которые трудились над созданием этого образца. Как отмечают в епархии, сейчас в России практически нет тракторного производства, между тем дефицит такой техники в стране составляет примерно 200 тысяч машин. Поэтому очень важно развивать эту отрасль.

Аналогичный ритуал на днях прошел на предприятии "Зауральские напитки" перед открытием нового месторождения питьевых вод. Там был совершен чин "освящения кладезя", "дабы призвать благодатную Божию помощь и благословение на новую скважину". После освящения скважины священник окропил святой водой производственный цех по подаче, очистке и минеральному обогащению воды. Поздравляя коллектив компании, священнослужитель подчеркнул, что очень важно добывать высококачественную воду, "которая необходима для здорового функционирования человеческого организма".