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29.08.2019 15:00
Рубрика: Спорт

РФБ получила награду за развитие баскетбола 3х3

Текст: Максим Домчев

Российская Федерация Баскетбола (РФБ) была удостоена трех наград на конгрессе Международной федерации баскетбола (ФИБА), который прошел в Пекине накануне старта чемпионата мира-2019.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Мужская сборная по баскетболу 3х3 стала чемпионом Европейских игр

ФИБА высоко оценила развитие в России нового олимпийского вида - баскетбола 3х3. В номинации "Самая прогрессирующая страна в баскетболе 3x3" по итогам двухлетнего периода с 2017 по 2019 год Россия заняла второе место, пропустив вперед Монголию и опередив Китай, сообщает пресс-служба РФБ.

Также Россия заняла второе место по количеству активных игроков, зарегистрированных в системе официальных соревнований ФИБА 3x3 в 2019 году, уступив лидерство Китаю. Еще одну награду РФБ получила за лидерство в совокупном мировом рейтинге 3x3 среди мужчин и женщин. У женщин Россия занимает первую строчку, у мужчин - вторую, уступив Сербии. На церемонии награждения РФБ представляли президент Андрей Кириленко и исполнительный директор - генеральный секретарь Наталья Галкина.

Спорт Баскетбол
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