Рособрнадзор и ОЭСР оценят качество школьного образования в России

До конца 2019 года Федеральная Служба по надзору в сфере науки и образования совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведут исследование качества образования в 14 российских регионах.

Об этом на международном форуме "Город образования", который проходит в Москве, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

- Цель нацпроекта "Образование" - войти в десятку стран-лидеров по качеству школьного образования, - отметил Кравцов. - У наших школьников сейчас неплохие результаты в международных исследованиях TIМSS (математическое и естественнонаучное образование) и PIRLS (чтение и понимание текста). А вот над результатами по мониторингу PISA нужно работать.

Напомним, мониторинг качества образования PISA проводится среди 15-летних школьников по четырем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность.

-Только что мы подписали соглашение о том, что каждый год вместе с ОЭСР будем проводить оценку России по критериям PISA, - сказал глава Рособрнадзора. - Глобальное исследование проводится раз в три года, а мы будем видеть динамику внутри страны ежегодно.

До 2024 года каждый регион примет участие в исследовании. В октябре-ноябре 2019 года - 14 регионов, в 2020-м - еще 14, и потом все остальные. Результаты по первой группе, по словам Кравцова, будут известны уже в январе-феврале.